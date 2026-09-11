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(Last update 17:30)

Ανακάμπτουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αφήσουν πίσω τους το τετραήμερο πτωτικό σερί. Η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του τεχνολογικού κολοσσού Oracle, προσφέρουν ώθηση, επιτρέποντας στην αγορά να απορροφήσει τους τριγμούς από τη νέα άνοδο του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,88% και διαπραγματεύεται στις 52.523 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται ανοδικά σε ποσοστό 0,97% και τις 7.665 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 1,11% στις 26.367 μονάδες.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας για τον δείκτη τιμών καταναλωτή Αυγούστου επιβεβαίωσαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε επίπεδο γενικού δείκτη, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και 3,4% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,3% και ετήσια 2,4%, κινούμενος οριακά υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών. Η εξέλιξη αυτή, σε συνέχεια των στοιχείων για τις τιμές παραγωγού που ανακοινώθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ενέτεινε τις εκτιμήσεις των διαπραγματευτών ομολόγων ότι η Fed υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Στις αγορές χρήματος, οι πιθανότητες για μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας ξεπέρασαν το 85% με 90%, ενώ οι επενδυτές τιμολογούν πλέον πλήρως δύο αυξήσεις επιτοκίων έως το τέλος του έτους. Αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η κεντρική τράπεζα βρίσκεται πίσω από τις εξελίξεις, καθώς οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, τροφοδοτούμενες από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, την επιβολή δασμών και τις τεράστιες δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, εμποδίζουν την ταχεία υποχώρηση του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2%.

Παρά το σενάριο αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, η αγορά μετοχών βρήκε στήριγμα στην αποκλιμάκωση των τιμών του αργού πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό (WTI) υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι στα 99,56 δολάρια, καταγράφοντας ημερήσια πτώση της τάξεως του 3%, ενώ το Brent υποχωρεί στα 104,32 δολάρια. Η υποχώρηση αυτή αποδόθηκε εν μέρει και στην απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) να υποβαθμίσει τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου εντός του έτους, προσφέροντας μια ανάσα ανακούφισης απέναντι στις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 6 δολάρια ανά γαλόνι.

Την ίδια στιγμή, ο τεχνολογικός τομέας λειτούργησε ως βασικός πυλώνας στήριξης για τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq. Η μετοχή της Oracle σημειώνει άλμα άνω του 6,5%, καθώς τα τριμηνιαία μεγέθη της ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, χάρη στη ραγδαία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων cloud computing. Η επίδοση αυτή καθησύχασε τους επενδυτές σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, σε μια περίοδο που η Microsoft σχεδιάζει υπερτριπλασιασμό της χωρητικότητας στα data centers της. Στο πεδίο των deals ξεχώρισε η εξαγορά της ACV Auctions από την Copart έναντι σχεδόν 1,9 δισ. δολαρίων, προκαλώντας εκτίναξη της μετοχής της πρώτης κατά 45%.

Παρ’ όλα αυτά, το κλίμα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης δεν στερείται σκεπτικισμού. Ο Γκρεγκ Τζένσεν, συν-διευθύνων επενδυτικός διευθυντής της Bridgewater, εξέπεμψε αυστηρή προειδοποίηση συγκρίνοντας την τρέχουσα περίοδο με τις πρώτες ημέρες της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020. Όπως σημείωσε, η ιστορία υποδηλώνει ότι η ανάληψη ουσιαστικής δράσης για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξουν δραματικές συνέπειες.

Η συνεδρίαση της Παρασκευής διαμορφώνει έτσι μια λεπτή ισορροπία. Παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες που καταγράφουν οι δείκτες, η αντίδραση της αγοράς στα στοιχεία του πληθωρισμού δείχνει ότι ένα μεγάλο μέρος των αυστηρότερων νομισματικών συνθηκών έχει ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις, με τους επενδυτές να εστιάζουν πλέον στη θετική εταιρική κερδοφορία και την προοπτική σταθεροποίησης των εμπορευμάτων.

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