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(last update 19:02)

Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν οι μετοχές την Παρασκευή στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές να οδεύουν προς το κλείσιμο μιας εβδομάδας που χαρακτηρίστηκε κυρίως από απώλειες, εν μέσω της στροφής των κεφαλαίων μακριά από τις τεχνολογικές μετοχές και τις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Το κλίμα ανησυχίας για τις υψηλές αποτιμήσεις και το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ζωντανό. Η άνοδος της Tesla προσφέρει στήριξη στην αγορά, την ώρα που οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής αυτή την ώρα ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,01% στις 52.183 μονάδες και ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,61% στις 7.697 μονάδες ενώ ο Nasdaq σημειώνει πτώση 1,36% και διαπραγματεύεται στις 26.349 μονάδες.

Η μετοχή της Tesla ενισχύεται κατά περίπου 3%, μετά την παρουσίαση της ανασχεδιασμένης έκδοσης του ηλεκτρικού σπορ αυτοκινήτου Roadster, το οποίο ενσωματώνει προωθητήρες τεχνολογίας πυραύλων που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη SpaceX. Το νέο μοντέλο, ωστόσο, δεν αναμένεται να περάσει στη γραμμή παραγωγής πριν από το 2028. Η μετοχή της SpaceX καταγράφει οριακή άνοδο.

Στον αντίποδα, η CoreWeave, εταιρεία υποδομών data centers που υποστηρίζεται από τη Nvidia, υποχωρεί κατά 5,5%, μετά την ανάκαμψη της προηγούμενης συνεδρίασης. Οι επενδυτές εξακολουθούν να προβληματίζονται για τον υψηλό δανεισμό της εταιρείας και την ικανότητά της να χρηματοδοτεί τις εκτεταμένες επενδύσεις της. Τα ομόλογά της δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις μέσα στην εβδομάδα, με τις αποδόσεις τους να ξεπερνούν το 15%.

Απώλειες άνω του 3% καταγράφουν επίσης οι εταιρείες υποδομών cloud, Nebius Group και Iren, ενώ στον κλάδο των ημιαγωγών η Micron Technology υποχωρεί κατά 2% και η Intel κατά 1,6%.

Οι πιέσεις επεκτείνονται και σε άλλους κατασκευαστές μικροτσίπ, με τις Micron, AMD και Sandisk να επιβαρύνουν την πορεία του VanEck Semiconductor ETF (SMH), το οποίο υποχωρεί κατά 0,7%. Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφοράς του κλάδου έχει χάσει 7,4% από την αρχή της εβδομάδας, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τον ανταγωνισμό από την Κίνα και τις προοπτικές των εταιρειών ημιαγωγών.

Το επενδυτικό κλίμα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχει επιδεινωθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες. Οι επενδυτές επανεξετάζουν τη βιωσιμότητα των τεράστιων δαπανών για την ανάπτυξη υποδομών AI, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι οι διαχειριστές data centers ενδέχεται να μην επιτύχουν εγκαίρως την απαιτούμενη κερδοφορία για την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους δανεισμού.

Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, υφιστάμενοι και δυνητικοί επενδυτές της Anthropic, ενόψει της σχεδιαζόμενης εισαγωγής της στο χρηματιστήριο, εξετάζουν το ενδεχόμενο χαμηλότερης αποτίμησης, εξαιτίας των αυξανόμενων χρηματοδοτικών αναγκών του κλάδου.

Η διόρθωση στις τεχνολογικές μετοχές έχει οδηγήσει παράλληλα σε αναδιάρθρωση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων, με κεφάλαια να μετακινούνται προς περισσότερο αμυντικούς κλάδους, όπως η υγεία. Η τάση αυτή συνέβαλε στην οριακά θετική ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Πέμπτης για τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Παρά τη σχετική σταθεροποίηση, ο S&P 500 οδεύει προς εβδομαδιαίες απώλειες 0,9%, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 2,4% σε εβδομαδιαία βάση. Αντίθετα, ο Dow Jones παραμένει σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών.

Πέρα από την αναταραχή στην τεχνολογία, η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ. Τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή και παραγωγού που δημοσιεύθηκαν μέσα στην εβδομάδα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι οι ανατιμήσεις επεκτείνονται πέρα από τον ενεργειακό τομέα.

Ο πληθωρισμός στις τιμές παραγωγού κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2022, ενώ ο πληθωρισμός καταναλωτή παραμένει σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Fed. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας, μετά την πολεμική σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις πληθωριστικές προοπτικές. Την Παρασκευή, οι τιμές του πετρελαίου εμφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης, παραμένοντας πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερη προσοχή συγκέντρωσαν οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο περιθώριο των ετήσιων συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανγκόκ. Ο επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας αναγνώρισε ότι η αύξηση των δαπανών συμβάλλει στην ενίσχυση του πληθωρισμού, υπογράμμισε ωστόσο ότι η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει ανθεκτική και επωφελείται από την επενδυτική έκρηξη που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, απέφυγε να δώσει σαφές σήμα για την επόμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής, χωρίς να διευκρινίσει εάν θα υπάρξει νέα αύξηση των επιτοκίων έως το τέλος του έτους. Η στάση αυτή οδήγησε τους επενδυτές να περιορίσουν τις προσδοκίες για άμεση σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, η πιθανότητα να διατηρήσει η Fed αμετάβλητα τα επιτόκια στη διήμερη συνεδρίαση της 27ης-28ης Οκτωβρίου διαμορφώνεται στο 85%, ενώ οι πιθανότητες αύξησης περιορίζονται κοντά στο 15%.

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