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Μεγάλη πτώση κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς το υψηλό γεωπολιτικό ρίσκο, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, αλλά και η εξασθένηση του ράλι στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα που οδήγησε ξανά υψηλότερα τις αποδόσεις επηρέασαν αρνητικά τις μετοχές.

Πρόσθετες πιέσεις προκάλεσαν και τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Walmart Inc., τα οποία συμπαρασύρουν όχι μόνο τη μετοχή του κολοσσού λιανικής αλλά και άλλες εταιρείες του κλάδου, αντανακλώντας την αποδυνάμωση της κατανάλωσης.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones έπεσε κάτω από το όριο των 53.000 μονάδων, στις 52.759, με πτώση 703 μονάδων ή 1,32%. Ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,87% στις 7.641 και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 1% και τις 26.067 μονάδες.

Η αγορά σταθερού εισοδήματος συνέχισε να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς ο αντίκτυπος του σχεδίου Μπέσεντ για να διακόψει το sell-off στους κρατικούς τίτλους ξεθύμανε γρήγορα.

Θυμίζουμε ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα αυξήσει το ύψος των επαναγορών μακροπρόθεσμων κρατικών τίτλων σε τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια ανά πράξη, από 2 δισ. δολάρια προηγουμένως. Η κίνηση προκάλεσε αρχικά ισχυρές αγορές αμερικανικών κρατικών ομολόγων και πτώση των αποδόσεων, κυρίως στους μακροπρόθεσμους τίτλους, όμως η αποκλιμάκωση δεν κράτησε πολύ.

Την Πέμπτη οι επενδυτές επέστρεψαν στις πωλήσεις ομολόγων, με την απόδοση του 30ετούς να ανεβαίνει κοντά σε υψηλά 19 ετών, στο 5,248% και το 10ετές να σκαρφαλώνει στο 4,702%.

Μάλιστα, η εικόνα δεν άλλαξε ούτε με την νέα παρέμβαση Μπέσεντ, ο οποίος σε συνέντευξη του στο CNBC άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επαναγορές να ξεπεράσουν τα 4 δισ. δολάρια, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο διαθέτει «μεγάλη εργαλειοθήκη».

«Έμοιαζε σχεδόν σαν οι επενδυτές να ελπίζουν ότι οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Μπέσεντ το μεσημέρι θα βοηθούσαν να επανέλθει η πτώση των αποδόσεων που είδαμε χθες», εξήγησε ο Ματ Μάλεϊ, της Miller Tabak + Co. «Όταν οι δηλώσεις αυτές δεν αποδείχθηκαν αρκετές για να αντισταθμίσουν την περαιτέρω άνοδο του αργού πετρελαίου, οι επενδυτές άρχισαν να πατούν το κουμπί των πωλήσεων».

Πρόσθετη πίεση, εξάλλου, στις αγορές ομολόγων προκάλεσε και η είδηση ότι το συνολικό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισ. δολάρια, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Σημειωτέον ότι οι μακροπρόθεσμοι αμερικανικοί τίτλοι βρίσκονταν υπό έντονες πιέσεις ήδη από την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια τον Ιούλιο. Η άνοδος του πετρελαίου ενίσχυσε τους φόβους για τον πληθωρισμό, ενώ οι αγορές ανησυχούν και για τον τεράστιο όγκο εταιρικού χρέους που εκδίδεται από μεγάλες επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι βραχυπρόθεσμες λήξεις εμφανίζουν καλύτερη εικόνα, καθώς τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία περιόρισαν κάπως τις προσδοκίες για άμεση νέα αύξηση των επιτοκίων της Fed. Ωστόσο, το συνεχιζόμενο ράλι του πετρελαίου μπορεί να αλλάξει και πάλι τα προγνωστικά.

Σήμερα, η προθεσμιακή τιμή του Brent έκανε νέο άλμα κοντά στα 94 δολάρια και το αμερικανικό WTI ξεπέρασε τα 88 δολάρια το βαρέλι, «κουμπώνοντας» με τις ανησυχίες που έχουν διατυπώσει αρκετοί αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας.

Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη, έδειξαν ότι «πολλοί» αξιωματούχοι θεωρούν πιθανές αυξήσεις επιτοκίων εάν ο πληθωρισμός δεν αποκλιμακωθεί, με τα δεδομένα για τον πληθωρισμό να χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και τους κίνδυνους να παραμένουν προσανατολισμένοι προς τα πάνω, καθώς η νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει επιβαρύνει σημαντικά τις προοπτικές.

Πραγματικά, αν και οι ΗΠΑ δεν έχουν προχωρήσει σε επανάληψη των στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, προτάσσοντας πλέον μια νέα στρατηγική οικονομικού «στραγγαλισμού» της χώρας, το τελικό αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχουν καν συνομιλίες και η ναυσιπλοϊα μέσα από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη απέτυχε να αξιοποιήσει την ευκαιρία που της προσφέρθηκε για την επίτευξη συμφωνίας, εξηγώντας ότι πλέον η στρατηγική των ΗΠΑ επικεντρώνεται σε έναν «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα» εναντίον του Ιράν. Μάλιστα, απείλησε με κυρώσεις και αντίποινα οποιαδήποτε χώρα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κρατικούς φορείς να παρέχουν οποιασδήποτε μορφής «σανίδα σωτηρίας» προς την Τεχεράνη.

Η Τεχεράνη απέρριψε φυσικά τις απειλές. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τις χαρακτήρισε προσπάθεια αποπροσανατολισμού από «την ίδια την κρίση της Αμερικής», παραπέμποντας στο πρωτοφανές ύψος του χρέους και στην αύξηση του κόστους εξυπηρέτησής του.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Walmart βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου που απογοήτευσαν την αγορά. Η μετοχή της υποχώρησε πάνω από 9%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Μάιο του 2022.

Οι πωλήσεις των αμερικανικών καταστημάτων που λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος, εξαιρουμένων των καυσίμων, αυξήθηκαν κατά 2,6%. Η επίδοση ήταν χαμηλότερη ακόμη και από την πιο απαισιόδοξη πρόβλεψη των αναλυτών και αποτέλεσε τον βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης εδώ και περισσότερα από έξι χρόνια.

Τα αποτελέσματα της Walmart ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την κατάσταση του Αμερικανού καταναλωτή, έπειτα από μια εβδομάδα απογοητευτικών εταιρικών ανακοινώσεων στον κλάδο.

Οι πιέσεις εξαπλώθηκαν σε άλλες μετοχές λιανικής, με τις Target Corp. και Dollar General Corp. να χάνουν έδαφος μετά την ανακοίνωση της Walmart. Αρνητικά επηρεάστηκαν επίσης οι Costco Wholesale Corp. και Kroger Co.

Ιδιαίτερα έντονες διακυμάνσεις κατέγραψε και η Moderna Inc. Η μετοχή υποχώρησε περίπου 25%, μία ημέρα αφότου είχε εκτοξευθεί κατά 177% μετά τα θετικά νέα για το εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του μελανώματος που αναπτύσσει σε συνεργασία με τη Merck.

Μεγάλη πτώση σημείωσε επίσης η Advance Auto Parts Inc, μετά την ανακοίνωση πωλήσεων δεύτερου τριμήνου χαμηλότερων των εκτιμήσεων, αλλά και η CrowdStrike Holdings Inc. μετά από δημοσίευμα του Axios ότι ο επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας αποχωρεί προκειμένου να δημιουργήσει επενδυτικό fund με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες εταιρείες του κλάδου, μεταξύ των οποίων η Palo Alto Networks Inc.

Στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές εταιρειών του αγροτικού κλάδου και των λιπασμάτων μετά την απόφαση της Deere & Co. να αυξήσει το κατώτερο όριο της πρόβλεψής της για τα ετήσια κέρδη.

Θετική εικόνα παρουσίασαν επίσης οι μετοχές που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα, όπως της Coinbase, της Strategy, της Circle Internet και της Group Galaxy Digital. μετά την εποικοδομητική συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με στελέχη μεγάλων εταιρειών crypto. Επιπρόσθετα, το νέο ράλι του Bitcoin πάνω από τα 72.000 δολάρια προκάλεσε το μεγαλύτερο κύμα ρευστοποιήσεων short θέσεων από τότε που υπάρχουν σχετικά στοιχεία, το 2021, προσφέροντας πρόσθετη ώθηση στις crypto μετοχές.

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