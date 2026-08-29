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Το απροσδόκητο σχέδιο του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ για τη συγκράτηση του κόστους δανεισμού των ΗΠΑ μέσω της επέκτασης των αγορών ομολόγων ενδέχεται να έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση σχετικά με την τελική αποτελεσματικότητά του, ωστόσο βασικοί δείκτες και η θέση της αγοράς δείχνουν ότι έχει αντίκτυπο.

Από την ανακοίνωση του Μπέσεντ τα κρατικά ομόλογα έχουν σημειώσει καλύτερες επιδόσεις από τα swap αντίστοιχης διάρκειας, περιορίζοντας το 30ετές spread μεταξύ των δύο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αναφοράς έχουν επίσης κινηθεί προς τα κάτω, μετά από αρχικές διακυμάνσεις που ακολούθησαν το σχέδιο της κυβέρνησης να «διπλασιάσει τουλάχιστον» τις επαναγορές ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας.

«Αυτό το νέο ‘put’ του Υπουργείου Οικονομικών βελτιώνει την ασυμμετρία της κατοχής ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας, παρέχοντας ένα πιθανό ελαφρύ δίχτυ ασφαλείας», δήλωσε ο Τζέισον Γουίλιαμς, επικεφαλής της στρατηγικής επιτοκίων των ΗΠΑ στην Citi. Οι πρόσφατες ενέργειες του Μπέσεντ, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων επαναγορών καθώς και της παρέμβασης στο γιεν, «υποδηλώνουν ότι υπάρχει κάποιος έτοιμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να επιτύχει τους στόχους του».

Τα swaps είναι συμβόλαια παραγώγων μέσω των οποίων δύο μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν πληρωμές τόκων, συνήθως ένα κυμαινόμενο επιτόκιο έναντι ενός σταθερού, και είναι δημοφιλή σε ορισμένους επενδυτές ως εναλλακτική λύση έναντι της κατοχής ομολόγων. Η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου των swaps και των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μπορεί επομένως να θεωρηθεί ως δείκτης του πόσο πρόθυμοι είναι αυτοί οι επενδυτές να κατέχουν κρατικά ομόλογα αντ’ αυτού.

Τα τελευταία χρόνια, καθώς η προσφορά κρατικών ομολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο διογκώθηκε, οι αποδόσεις των ΗΠΑ έχουν απομακρυνθεί σημαντικά σε σχέση με τα επιτόκια των swaps. Αυτή η απόκλιση έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον από τα hedge funds να στοιχηματίζουν στην κατεύθυνση των περιθωρίων των swap. Ερευνητές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ εκτίμησαν ότι οι θέσεις τους είχαν αυξηθεί σε ρεκόρ 305 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, από λιγότερο από 50 δισεκατομμύρια το 2022.

Το CNBC ανέφερε πρόσφατα ότι το υπουργείο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον Γενικό Λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών — τα διαθέσιμα του υπουργείου που είναι κατατεθειμένα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα — για να χρηματοδοτήσει αυτές τις αυξημένες αγορές ομολόγων μακράς διάρκειας. Αυτό έδωσε περαιτέρω ώθηση στην αγορά, η οποία ενισχύθηκε επίσης από την πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου.

Ενώ το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού παραμένει κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, με πολλές από τις διαρθρωτικές δυνάμεις που ωθούν τις παγκόσμιες αποδόσεις προς τα πάνω να παραμένουν αμετάβλητες, οι κινήσεις της αγοράς υποδηλώνουν ότι θα ήταν ακόμη υψηλότερες χωρίς την παρέμβαση του Μπέσεντ.

Ακόμη κι αν ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του ενισχυμένου προγράμματος επαναγοράς είναι λιγότερο βέβαιος — με τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Στάνλεϊ Ντράκενμιλερ να συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που χαρακτηρίζουν την παρέμβαση του Μπέσεντ ως λανθασμένη — πολλοί επενδυτές γνωρίζουν πλέον ότι υπάρχει ένας μεγάλος αγοραστής στην αγορά και διστάζουν να σταθούν εμπόδιο στο «Bessent put».

Ένα παρόμοιο σενάριο, όπως αναφέρει το Bloomberg, εκτυλίσσεται στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Την περασμένη εβδομάδα παρατηρήθηκε μια ανοδική τάση, όπως αποδεικνύεται από την απότομη άνοδο των δικαιωμάτων αγοράς (calls) σε σχέση με τα δικαιώματα πώλησης (puts) στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αμερικανικών ομολόγων, τα οποία ακολουθούν τα κρατικά ομόλογα μακράς διάρκειας. Αντίθετα, τα λεγόμενα «skews» για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στα κρατικά ομόλογα βραχύτερης διάρκειας παρέμειναν πιο κοντά στα ουδέτερα επίπεδα που επικρατούν εδώ και αρκετούς μήνες.

«Η τρέχουσα κίνηση επικεντρώνεται στα μακροπρόθεσμα επιτόκια, και ο τρέχων φόβος, αν μπορεί να ονομαστεί έτσι, είναι ότι τα μακροπρόθεσμα ομόλογα ενδέχεται να καταρρεύσουν λόγω παρέμβασης», δήλωσε ο Άλεξ Μανζάρα, της R.J. O’Brien & Associates.

Ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα επιτόκια των swap, η ανακοίνωση του Μπέσεντ έχει προσφέρει κάποια ανακούφιση. Το spread των 10ετών swap έχει επίσης συρρικνωθεί, με το χάσμα να είναι τρεις μονάδες βάσης μικρότερο, στις περίπου 38 μονάδες βάσης.

Η συρρίκνωση των spread των swaps αντανακλά την πιθανότητα «ότι οι επαναγορές θα μπορούσαν να αυξηθούν ξανά, και ξανά, στο μέλλον, εφόσον το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ το κρίνει κατάλληλη πολιτική», δήλωσε ο Παντρέγκ Γκάρβι, περιφερειακός επικεφαλής έρευνας της ING Groep NV στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, η πρόσφατη πτώση έχει απλώς αμβλύνει την πολυετή ανοδική πορεία του κόστους δανεισμού των μακροπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Η απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων — την οποία, όπως έχει δηλώσει ο Μπέσεντ, έχει θέσει ως στόχο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ — σημείωσε μικρή άνοδο κατά μία μονάδα βάσης στο 4,64% το πρωί της Τετάρτης στην Ασία, αφού την περασμένη εβδομάδα είχε αγγίξει το 4,75%, το υψηλότερο επίπεδό της από τις αρχές του 2025. Η απόδοση των 30ετών ομολόγων Δημοσίου αυξήθηκε επίσης κατά μία μονάδα βάσης στο 5,17%, παραμένοντας ωστόσο περίπου 15 μονάδες βάσης χαμηλότερη από το υψηλότερο επίπεδό της από το 2007.

«Ενώ η διενέργεια επαναγορών στο μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης αποδόσεων μπορεί τεχνικά να μειώσει τις αποδόσεις, ένας θεμελιώδης λόγος για τον οποίο οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων είναι υψηλότερες — συγκεκριμένα τα υψηλότερα διαρθρωτικά δημοσιονομικά ελλείμματα των ΗΠΑ, τα οποία απαιτούν σημαντική προσφορά κρατικών ομολόγων για τη χρηματοδότηση του αμερικανικού χρέους — δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα», δήλωσε η Λίμπι Κάντριλ, επικεφαλής δημόσιας πολιτικής στην Pimco.

Ακολουθεί μια σύνοψη των πιο πρόσφατων δεικτών τοποθέτησης σε ολόκληρη την αγορά επιτοκίων:

Οι επενδυτές που συμμετείχαν στην έρευνα της JPMorgan Chase & Co. στις 24 Αυγούστου ανέφεραν περισσότερες θετικές και αρνητικές θέσεις, με τις ουδέτερες θέσεις να μειώνονται στο 54% – το χαμηλότερο ποσοστό από τις 26 Μαΐου – από 67%.

Στα δικαιώματα προαίρεσης SOFR για τις ημερομηνίες λήξης 26 Σεπτεμβρίου, 26 Δεκεμβρίου και 27 Μαρτίου, το ανοιχτό ενδιαφέρον αυξήθηκε σημαντικά στην τιμή εξάσκησης 96,0625, συγκεντρωμένο στα δικαιώματα πώλησης (put) των ημερομηνιών λήξης 26 Σεπτεμβρίου και 26 Δεκεμβρίου.

Αξιοσημείωτες ροές περιλάμβαναν την αγορά του put spread SFRU6 96,1875/96,0625 και του put tree SFRZ6 96,125/96,0625/95,625.

Η τιμή εξάσκησης 96,25 παρέμεινε η πιο διαδεδομένη στις λήξεις των δικαιωμάτων προαίρεσης της 26ης Σεπτεμβρίου, της 26ης Δεκεμβρίου και της 27ης Μαρτίου, με υψηλό ανοιχτό ενδιαφέρον στα δικαιώματα αγοράς της 26ης Σεπτεμβρίου και της 26ης Δεκεμβρίου. Στις τέσσερις πιο διαδεδομένες τιμές εξάσκησης, το ανοιχτό ενδιαφέρον στα δικαιώματα αγοράς της 26ης Σεπτεμβρίου και της 26ης Δεκεμβρίου ήταν περισσότερο από διπλάσιο σε σχέση με τα δικαιώματα πώλησης.

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