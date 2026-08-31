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Κατά τη διάρκεια ενός ακόμη κύματος ακραίας ζέστης που έπληξε τη Νέα Υόρκη τον περασμένο μήνα, δύο πλωτές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αγκυροβολημένες στα ανοιχτά του Sunset Park στο Μπρούκλιν, τέθηκαν σε λειτουργία.

Οι μονάδες «Narrows» και «Gowanus», που βρίσκονται στον ποταμό East River, αποτελούν την τελευταία γραμμή άμυνας απέναντι στον κίνδυνο διακοπών ηλεκτροδότησης, οι οποίες θα μπορούσαν να διαταράξουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων κατοίκων της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται διαρκώς, οι μονάδες αυτές καλούνται πλέον όλο και συχνότερα να καλύψουν τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες της πόλης.

Η κατάσταση αυτή δεν θα προκαλούσε ιδιαίτερη ανησυχία, εάν επρόκειτο για σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, και οι δύο μονάδες λειτουργούν εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια. Η συνεχιζόμενη αξιοποίησή τους αντικατοπτρίζει τη γήρανση του ηλεκτρικού δικτύου, το οποίο δυσκολεύεται ολοένα και περισσότερο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, καθώς η εξάρτηση της οικονομίας από την ηλεκτρική ενέργεια εντείνεται. Σύμφωνα με τον Γκάρι Κάνινγχαμ, διευθυντή έρευνας αγοράς της Tradition Energy, η κατάσταση αυτή «αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης μιας σοβαρής βλάβης του συστήματος».

«Κάποια στιγμή, όταν παλαιότερες μονάδες λειτουργούν συνεχώς στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, είναι αναπόφευκτο να παρουσιάσουν βλάβες», δήλωσε ο Κάνινγχαμ. Όπως επισήμανε, το ηλεκτρικό σύστημα της Νέας Υόρκης βρίσκεται ήδη πολύ κοντά στα όριά του, γεγονός που ενδέχεται να καταστήσει αναγκαία τη σημαντική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο μέλλον. «Η Νέα Υόρκη είναι πιθανότατα η πόλη που αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο να χρειαστεί προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης», είπε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχονται σε μια νέα ενεργειακή εποχή. Έπειτα από δύο δεκαετίες κατά τις οποίες η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρέμενε σχεδόν αμετάβλητη, καταγράφει πλέον ταχεία αύξηση. Η ευρεία χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, αντλιών θερμότητας και κέντρων δεδομένων που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, τα ολοένα συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το σύστημα.

Η ανάγκη αναβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου είναι ιδιαίτερα επιτακτική στη Νέα Υόρκη, μια πόλη με περισσότερους από 8 εκατομμύρια κατοίκους, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με παρατεταμένα κύματα ακραίας ζέστης κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Σύμφωνα με το Bloomberg, κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, όταν η θερμοκρασία έφτασε τους 38°C, η Consolidated Edison Co., η εταιρεία που διαχειρίζεται το ηλεκτρικό δίκτυο της πόλης, σύστησε σε εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούσε εργασίες αποκατάστασης βλαβών στον εξοπλισμό της. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διένειμε ξηρό πάγο στους κατοίκους της περιοχής του Κουίνς που είχαν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

«Το ηλεκτρικό δίκτυο της Νέας Υόρκης, τόσο στην πόλη όσο και στην υπόλοιπη πολιτεία, βασίζεται στην παλαιότερη ενεργειακή υποδομή των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Γκάβιν Ντόνοχιου, διευθύνων σύμβουλος της Independent Power Producers of New York Inc. Όπως επισήμανε, η κατάσταση των υποδομών «προκαλεί έντονη ανησυχία σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο».

Εκπρόσωπος της ConEd δήλωσε ότι το ηλεκτρικό δίκτυο λειτούργησε αξιόπιστα κατά τη διάρκεια του έντονου κύματος καύσωνα που έπληξε την περιοχή τον Ιούλιο, γεγονός που, όπως ανέφερε, «αντικατοπτρίζει τη σημασία των διαρκών επενδύσεων στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου». Παράλληλα, επισήμανε ότι, παρά τις μεμονωμένες και σύντομης διάρκειας διακοπές ηλεκτροδότησης, η συντριπτική πλειονότητα των 3,7 εκατομμυρίων πελατών της εταιρείας συνέχισε να έχει αδιάλειπτη πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα καθ’ όλη τη διάρκεια του καύσωνα.

Ο Κερτ Μόργκαν, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Generation LLC, η οποία διαχειρίζεται μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούνται όταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται σημαντικά, δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες μονάδες παρέχουν την αξιόπιστη και άμεσα διαθέσιμη ενέργεια που κρατά την πόλη σε λειτουργία. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία διαθέτει σημαντικά κεφάλαια κάθε χρόνο για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και ότι οι μονάδες αυτές μπορούν να αποτελέσουν μέρος του μελλοντικού ενεργειακού συστήματος της Νέας Υόρκης, καθώς μπορούν να εκσυγχρονιστούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Ο Κεν Λόβετ, ανώτερος σύμβουλος επικοινωνίας για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος της κυβερνήτριας της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι βασική προτεραιότητά της είναι να διασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και να διατηρήσει χαμηλό το κόστος για όλους τους κατοίκους της Νέας Υόρκης. Για τον λόγο αυτό, η πολιτεία ακολουθεί μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη της αιολικής, της ηλιακής και της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και άλλων μορφών παραγωγής ενέργειας, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας και τη βελτίωση της αξιοπιστίας του ηλεκτρικού δικτύου.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιων Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με την αξιοπιστία του ηλεκτρικού δικτύου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ένα σχέδιο για την ανάπτυξη νέας πυρηνικής ενέργειας συνολικής ισχύος 4 γιγαβάτ. Το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Σύμφωνα με αναλυτές, το πρόβλημα αξιοπιστίας του ηλεκτρικού δικτύου δεν εμφανίστηκε ξαφνικά, συσσωρεύεται εδώ και δεκαετίες.

Η απόφαση του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο να διακόψει τη λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων του σταθμού Indian Point, συνολικής ισχύος 2,1 γιγαβάτ, ανάγκασε την πολιτεία να αναζητήσει νέες λύσεις για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών. Η Νέα Υόρκη επένδυσε σημαντικά στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως η προσπάθεια αυτή έχει πλέον περιοριστεί λόγω της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ. «Από τα 6 έως 8 γιγαβάτ υπεράκτιας αιολικής ενέργειας που είχαν αρχικά σχεδιαστεί, τελικά αναμένεται να υλοποιηθεί μόνο περίπου 1 γιγαβάτ», σύμφωνα με τον Κάνινγχαμ.

Παράλληλα, ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων καθαρής υδροηλεκτρικής ενέργειας από το Κεμπέκ αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα και ενδέχεται να μην αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Παρότι τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο, η γραμμή μεταφοράς Champlain Hudson Power Express έχει ήδη παρουσιάσει τεχνικές δυσκολίες και μεταφέρει πολύ λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα 1,25 γιγαβάτ που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Παράλληλα, η προγραμματισμένη συντήρηση πυρηνικών σταθμών στην Οτάβα αργότερα μέσα στο έτος ενδέχεται να περιορίσει τη διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια από το Κεμπέκ και τη Νέα Υόρκη. Επιπλέον, οι συνθήκες ξηρασίας που επικρατούν στην περιοχή ενδέχεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ενεργειακή τροφοδοσία.

Στο δίκτυο της Νέας Υόρκης, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, φτάνοντας τα 31 γιγαβάτ στις 2 Ιουλίου, μόλις 3 γιγαβάτ κάτω από το ιστορικό ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2013. Παρόμοια αύξηση της ζήτησης έχει οδηγήσει και άλλα ηλεκτρικά δίκτυα στις Ηνωμένες Πολιτείες να καταγράψουν νέα ρεκόρ κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, μεταξύ των οποίων το βασικό δίκτυο του Τέξας, καθώς και το μεγαλύτερο δίκτυο της χώρας, το οποίο εκτείνεται από το Σικάγο έως την Ουάσιγκτον.

Ο διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου της Νέας Υόρκης έχει ήδη προειδοποιήσει για τους πιθανούς κινδύνους. Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος της Νέας Υόρκης (NYISO) ανέφερε ότι το σύστημα ενδέχεται να αντιμετωπίσει έλλειψη διαθέσιμης ισχύος ήδη από αυτό το καλοκαίρι και ότι η κατάσταση αυτή πιθανότατα θα συνεχιστεί για τα επόμενα 5 χρόνια. Ο διευθύνων σύμβουλος Ριτ Ντιούι συνέκρινε τις αλλαγές που προκαλεί η ενεργειακή μετάβαση με την αρχική κατασκευή του ηλεκτρικού δικτύου στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς και με τη μεγάλη επέκτασή του μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μέχρι να αναπτυχθούν νέες ενεργειακές υποδομές, η Νέα Υόρκη θα χρειαστεί να συνεχίσει να βασίζεται στις μονάδες Narrows και Gowanus για τη διατήρηση της αξιοπιστίας του ηλεκτρικού δικτύου, σύμφωνα με την έκθεση του NYISO. Ενδεικτικά, η μονάδα Narrows κλήθηκε πέρυσι να παράγει τριπλάσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το 2024. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η μονάδα αναμένεται να ξεπεράσει σύντομα αυτό το επίπεδο λειτουργίας. Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις για την αντικατάστασή τους, η λειτουργία και των δύο εγκαταστάσεων έχει παραταθεί τουλάχιστον έως το 2029.

Η παλαιότητα και η μακροχρόνια λειτουργία των συγκεκριμένων μονάδων καθιστούν αναγκαία την ιδιαίτερα προσεκτική συντήρησή τους, καθώς και την εξασφάλιση των απαραίτητων ανταλλακτικών για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Ο Ριτ Ντιούι αναγνώρισε επίσης ότι αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης βλαβών στις εγκαταστάσεις αυτές.

«Οι επενδύσεις και οι αναβαθμίσεις στο δίκτυο θα έπρεπε ουσιαστικά να είχαν προγραμματιστεί και να είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Κέβιν Λάναχαν, αντιπρόεδρος εξωτερικών υποθέσεων και εταιρικής επικοινωνίας του NYISO. «Αρχίζουμε πλέον να βλέπουμε το σύστημα να λειτουργεί με τρόπους που μας προκαλούν σοβαρή ανησυχία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο».

Όλα αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος για τους καταναλωτές, σε μια περίοδο κατά την οποία η αυξανόμενη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή ενέργεια δημιουργεί επιπλέον εμπόδια στην προσπάθεια της Νέας Υόρκης να μειώσει τις εκπομπές ρύπων. Οι στόχοι αυτοί έχουν ήδη μετατεθεί κατά μία δεκαετία, με νέο ορίζοντα το 2040.

Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούνται σε περιόδους υψηλής ζήτησης εκπέμπουν επίσης μεγάλες ποσότητες οξειδίων του αζώτου, ενός αερίου που συμβάλλει στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στην εμφάνιση αναπνευστικών προβλημάτων. Σύμφωνα με τον Μαξ Ζανγκ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, οι παλαιότερες τουρμπίνες κατά την περίοδο 2024-2025 παρήγαγαν περίπου 38 φορές περισσότερα οξείδια του αζώτου ανά μονάδα καυσίμου και χρειάζονταν περίπου 74% περισσότερο καύσιμο για να παράγουν την ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με τον σύγχρονο εξοπλισμό.

BloombergΜια επιπλέον πρόκληση για το ενεργειακό σύστημα της Νέας Υόρκης είναι το γεγονός ότι οι μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές βρίσκονται συχνά μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η ζήτηση είναι υψηλότερη. Παράλληλα, σύμφωνα με την Έλεν Κου, αναλύτρια της BloombergNEF, «η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από 30% την επόμενη δεκαετία, καθώς η θέρμανση των κτιρίων μετατρέπεται σταδιακά σε ηλεκτρική».

«Ο χειμώνας είναι επίσης η περίοδος κατά την οποία οι τιμές του φυσικού αερίου παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, ιδιαίτερα στη βορειοανατολική Αμερική. Αυτό εντείνει τους περιορισμούς στην ενεργειακή αγορά και συμβάλλει στη γενικότερη αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε η Κου.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι μονάδες Narrows και Gowanus χρησιμοποιούν συνήθως φυσικό αέριο ως καύσιμο. Ωστόσο, τον φετινό χειμώνα χρειάστηκε να λειτουργήσουν με ντίζελ για περισσότερες από 400 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος, καθώς η εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων φυσικού αερίου σε σύντομο χρονικό διάστημα αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη. Η επιλογή αυτή αυξάνει τόσο το κόστος λειτουργίας, όσο και τις εκπομπές ρύπων. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg, μόνο το πρόσθετο κόστος για τις άδειες εκπομπών θα μπορούσε να επιβαρύνει τους λογαριασμούς των καταναλωτών με περισσότερα από 100 δολάρια ετησίως, πέρα από το επιπλέον κόστος των καυσίμων.

Καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, η πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης θα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα κλιματιστικά τους για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Παράλληλα, επικριτές υποστηρίζουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία της πολιτείας περιορίζει την ανάπτυξη νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο.

Ορισμένοι εκφράζουν ανησυχίες ότι η έλλειψη επαρκούς ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και άλλων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στη Νέα Υόρκη. Τον περασμένο μήνα, η Κάθι Χότσουλ υπέγραψε την πρώτη αναστολή σε επίπεδο πολιτείας για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων. Αν και η ανησυχία του κοινού αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την απόφαση αυτή, υπάρχουν επίσης ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η Νέα Υόρκη διαθέτει την απαραίτητη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να υποστηρίξει τη λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων.

«Αν η Νέα Υόρκη θέλει να συνεχίσει την οικονομική της ανάπτυξη, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, να ενισχύσει τις βιομηχανικές δραστηριότητες και να αναπτύξει κέντρα δεδομένων, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ηλεκτρική ενέργεια», δήλωσε ο Τοντ Σνίτσελερ, διευθύνων σύμβουλος της Electric Power Supply Association.

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