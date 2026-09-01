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Οι πρωτοφανείς στρεβλώσεις στην αγορά πετρελαίου που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετατρέπουν τη μεταφορά φορτίων από τον Περσικό Κόλπο σε μία εξαιρετικά ακριβή, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα επικερδή δραστηριότητα. Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν βασικό πέρασμα για τις ενεργειακές εξαγωγές της περιοχής, το κόστος ενός ταξιδιού με υπερδεξαμενόπλοιο έχει εκτιναχθεί σε επίπεδα που δημιουργούν σημαντικά περιθώρια κέρδους για πλοιοκτήτες και εμπόρους.

Η μεταφορά ενός φορτίου πετρελαίου μέσω των Στενών με VLCC (Very Large Crude Carrier) κοστίζει πλέον περίπου 20 εκατ. δολάρια, καθώς ο περιορισμός των διαθέσιμων πλοίων, οι αυξημένοι κίνδυνοι και οι δυσκολίες στη διακίνηση του αργού έχουν αλλάξει δραστικά τα δεδομένα της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, δημιουργείται ένα ασυνήθιστα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις τιμές στις οποίες διατίθεται το πετρέλαιο μέσα στον Περσικό Κόλπο και στις διεθνείς τιμές αναφοράς. Η TotalEnergies αγοράζει βαρέλια από παραγωγούς της περιοχής σε επίπεδα μόλις 50 έως 60 δολαρίων, καθώς οι χώρες του Κόλπου επιχειρούν να διοχετεύσουν στην αγορά αποθέματα που έχουν συσσωρευτεί έπειτα από μήνες πολεμικών συγκρούσεων.

Το πρόσθετο μεταφορικό κόστος για ένα υπερδεξαμενόπλοιο υπολογίζεται περίπου στα 10 δολάρια ανά βαρέλι, την ώρα που το Brent κινείται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Η μεγάλη αυτή απόσταση μεταξύ της τιμής αγοράς, του κόστους μεταφοράς και της διεθνούς τιμής δημιουργεί σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες.

Τα φορτία από Ιράκ και Κατάρ

Η TotalEnergies συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους διεθνείς διακινητές πετρελαίου από το Ιράκ και το Κατάρ, δύο από τις χώρες που εξακολουθούν να διοχετεύουν φορτία μέσω του Ορμούζ παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, αυξάνεται σταδιακά ο αριθμός των παραγωγών που επιχειρούν να περάσουν φορτία από τη συγκεκριμένη θαλάσσια αρτηρία. Πρόκειται για μια εξέλιξη κρίσιμη για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς πριν από την πολεμική σύγκρουση περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ.

Η επανεμφάνιση περισσότερων φορτίων στην αγορά λειτουργεί ως σημαντική βαλβίδα εκτόνωσης για τις διεθνείς τιμές. Οι επιπλέον ποσότητες έχουν συμβάλει ώστε να περιοριστεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ο κίνδυνος μιας νέας εκρηκτικής ανόδου του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Από την άλλη πλευρά, οι συνθήκες αυτές δημιουργούν μια ιδιαίτερα κερδοφόρα αγορά για όσους μπορούν να αναλάβουν το ρίσκο της μεταφοράς. Πλοιοκτήτες, traders και μεσάζοντες μπορούν να επωφεληθούν από τις μεγάλες διαφορές τιμών που έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στον Κόλπο και στις διεθνείς αγορές.

Η νέα διαδρομή των φορτίων

Η μεταφορά του πετρελαίου δεν πραγματοποιείται πάντοτε με τον παραδοσιακό τρόπο. Ορισμένα δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να μεταφέρουν τα φορτία απευθείας από τον Περσικό Κόλπο προς διυλιστήρια και άλλους τελικούς προορισμούς σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, ακολουθείται μια περισσότερο σύνθετη διαδικασία. Τα φορτία μεταφέρονται προς τον Κόλπο του Ομάν, όπου πραγματοποιούνται μεταφορτώσεις σε άλλα πλοία πριν συνεχίσουν προς τους τελικούς αγοραστές.

Η πρακτική αυτή επιτρέπει τη συνέχιση των εξαγωγών υπό τις σημερινές συνθήκες, αλλά αυξάνει το συνολικό κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, ενισχύει τη ζήτηση για διαθέσιμα δεξαμενόπλοια και δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες εσόδων για τη ναυτιλιακή αγορά.

Άλλη εικόνα στο αργό, άλλη στα καύσιμα

Παρά τη σταδιακή αύξηση των ροών, η εικόνα δεν είναι ίδια σε όλα τα τμήματα της ενεργειακής αγοράς. Στο αργό πετρέλαιο έχουν αρχίσει να εμφανίζονται πτωτικές πιέσεις, καθώς οι ποσότητες που καταφέρνουν να περάσουν μέσω του Ορμούζ προσθέτουν προσφορά στη διεθνή αγορά.

Αντίθετα, η κατάσταση παραμένει αισθητά πιο δύσκολη στα διυλισμένα προϊόντα, όπου η προσφορά εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Αυτό έχει διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τις τιμές βασικών καυσίμων, με τη βενζίνη και το ντίζελ να δέχονται πρόσθετες ανοδικές πιέσεις.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια, οι οποίες περιορίζουν την παραγωγική δυναμικότητα και τις διαθέσιμες ποσότητες προϊόντων. Παράλληλα, οι ροές που πραγματοποιούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ αφορούν σε μεγάλο βαθμό αργό πετρέλαιο και όχι έτοιμα καύσιμα.

Έτσι διαμορφώνεται μια αγορά δύο ταχυτήτων: από τη μία πλευρά, οι αυξημένες ροές αργού συγκρατούν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και, από την άλλη, η στενότητα στα διυλισμένα προϊόντα κρατά βενζίνη και ντίζελ υπό ανοδική πίεση.

Το αποτέλεσμα είναι ότι, ακόμη και εάν το Brent αποφύγει μια νέα εκτίναξη πάνω από τα 100 δολάρια, η πίεση στην αγορά καυσίμων μπορεί να παραμείνει ισχυρή. Ταυτόχρονα, το τεράστιο κόστος μεταφοράς μέσω του Ορμούζ δείχνει πόσο ακριβή έχει γίνει η διατήρηση των ενεργειακών ροών από μία από τις σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές του κόσμου.

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