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Σε μια νέα περίοδο έντονων ανακατατάξεων εισέρχεται η παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων, καθώς το μεγάλο κύμα ναυπηγήσεων των τελευταίων ετών αρχίζει πλέον να μεταφράζεται σε πραγματικές παραδόσεις πλοίων.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers, περίπου 179,4 εκατομμύρια τόνοι μεταφορικής ικανότητας (DWT) βρίσκονται στο πρόγραμμα παραδόσεων από το 2027 και μετά, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την προσφορά χωρητικότητας και τις προοπτικές των ναύλων.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ελληνόκτητη ναυτιλία, η οποία διαθέτει ισχυρή παρουσία στη μεταφορά αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών. Οι επενδυτικές αποφάσεις των πλοιοκτητών, η ηλικία των υφιστάμενων στόλων και η πορεία του διεθνούς εμπορίου ενέργειας αναμένεται να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τις ισορροπίες της αγοράς τα επόμενα χρόνια.

Τα στοιχεία της Xclusiv αποτυπώνουν την ταχύτητα με την οποία έχει αρχίσει να διευρύνεται ο παγκόσμιος στόλος δεξαμενόπλοιων. Στα τέλη του 2023, η συνολική μεταφορική ικανότητα των βασικών κατηγοριών ανερχόταν σε περίπου 677,8 εκατ. DWT. Σήμερα έχει φτάσει τα 738,9 εκατ. DWT, καταγράφοντας αύξηση περίπου 9%. Η ανάπτυξη, ωστόσο, δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν τα μικρότερα δεξαμενόπλοια, με 15,3%, ενώ ακολουθούν τα Aframax/LR2 με 14,3% και τα MR2 με 13,8%. Αντίθετα, ο στόλος των VLCC/ULCC, που αποτελεί τη βασική κατηγορία μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων αργού πετρελαίου σε υπερατλαντικές και ασιατικές διαδρομές, έχει αυξηθεί μόλις κατά 4,2%.

Η συγκρατημένη ανάπτυξη των μεγαλύτερων δεξαμενόπλοιων αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που στήριξαν την αγορά κατά την προηγούμενη περίοδο, καθώς η περιορισμένη διαθεσιμότητα χωρητικότητας ενίσχυσε τη διαπραγματευτική θέση των πλοιοκτητών. Αυτή η εικόνα, όμως, αρχίζει να αλλάζει.

Η επιτάχυνση των παραδόσεων είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Το 2024 προστέθηκαν στον παγκόσμιο στόλο δεξαμενόπλοια συνολικής χωρητικότητας περίπου 7,6 εκατ. DWT. Το 2025 οι παραδόσεις αυξήθηκαν στα 19,5 εκατ. DWT, ενώ μέσα στο 2026 έχουν ήδη φτάσει τα 32,6 εκατ. DWT, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή μεταβολή, που αποτυπώνει τη μετάβαση από μια περίοδο περιορισμένων ναυπηγήσεων σε έναν νέο κύκλο σημαντικής ενίσχυσης της προσφοράς.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση των VLCC/ULCC. Το 2024 παραδόθηκε μόλις ένα πλοίο αυτής της κατηγορίας και το 2025 έξι. Το 2026, αντίθετα, οι παραδόσεις έχουν ήδη φτάσει τα 31 πλοία. Η μεταβολή αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς τα VLCC αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου, με σημαντική επίδραση στις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Το σημαντικότερο εύρημα της Xclusiv αφορά το μέγεθος των παραγγελιών που αναμένεται να παραδοθούν τα επόμενα χρόνια. Για το 2027 έχουν προγραμματιστεί παραδόσεις περίπου 50,7 εκατ. DWT, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 6,9% του σημερινού παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων. Το 2028 το πρόγραμμα γίνεται ακόμη βαρύτερο, με 61,2 εκατ. DWT, ενώ για το 2029 και τα επόμενα χρόνια προβλέπονται επιπλέον 67,5 εκατ. DWT.

Συνολικά, πρόκειται για 179,4 εκατ. DWT προγραμματισμένων παραδόσεων από το 2027 και μετά. Η συγκέντρωση τόσο μεγάλης χωρητικότητας σε σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα ενισχύει τον προβληματισμό για την ικανότητα της αγοράς να απορροφήσει τα νέα πλοία χωρίς σημαντικές πιέσεις στους ναύλους.

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η σύνθεση του βιβλίου παραγγελιών.

Στα VLCC/ULCC, οι υφιστάμενες παραγγελίες αντιστοιχούν πλέον στο 32,5% της χωρητικότητας του ενεργού στόλου, ενώ στα Suezmax το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 29,6%.

Στα Aframax/LR2 το βιβλίο παραγγελιών αντιστοιχεί στο 20,7% του στόλου και στα MR2 στο 19,7%. Τα ποσοστά αυτά αποκαλύπτουν ότι η μεγαλύτερη δυνητική πίεση συγκεντρώνεται στα μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, όπου η προηγούμενη περίοδος χαρακτηρίστηκε από περιορισμένη δραστηριότητα νέων παραγγελιών. Πάντως, το βιβλίο παραγγελιών δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με καθαρή αύξηση του στόλου. Καθυστερήσεις παραδόσεων, ακυρώσεις, αποσύρσεις παλαιών πλοίων και άλλοι παράγοντες μπορούν να μεταβάλουν την τελική εικόνα.

Απέναντι στη μεγάλη αύξηση των παραδόσεων υπάρχει ένας παράγοντας που θα μπορούσε να περιορίσει τις επιπτώσεις: η ηλικία του υφιστάμενου στόλου. Σύμφωνα με την Xclusiv, το 19,8% των δεξαμενόπλοιων, με βάση τον αριθμό των πλοίων, έχει ήδη ξεπεράσει τα 20 χρόνια ζωής, ενώ σχεδόν τα μισά είναι ηλικίας άνω των 15 ετών. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση παλαιών πλοίων εντοπίζεται στις κατηγορίες Handy/MR1, όπου το 37,3% του στόλου είναι άνω των 20 ετών, και Panamax/LR1, με αντίστοιχο ποσοστό 22,6%.

Ακόμη και στα Aframax/LR2 και VLCC/ULCC, σχεδόν ένα στα πέντε πλοία έχει συμπληρώσει περισσότερα από 20 χρόνια λειτουργίας.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη ανανέωσης του παγκόσμιου στόλου.

Εάν ένα σημαντικό μέρος των νεότευκτων πλοίων αντικαταστήσει παλαιότερα δεξαμενόπλοια που θα οδηγηθούν προς διάλυση, η πραγματική αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας θα είναι μικρότερη από εκείνη που προκύπτει από τις συνολικές παραδόσεις. Ωστόσο, η ηλικία ενός πλοίου δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά και την άμεση απόσυρσή του. Σε περιόδους υψηλών ναύλων, οι πλοιοκτήτες έχουν ισχυρό οικονομικό κίνητρο να διατηρούν σε εμπορική δραστηριότητα ακόμη και μεγαλύτερης ηλικίας μονάδες, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Επομένως, η εξέλιξη των διαλύσεων θα αποτελέσει έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

Η εικόνα γίνεται περισσότερο σύνθετη όταν εξετάζονται οι προβλέψεις για τη ζήτηση. Η Xclusiv εκτιμά ότι το συνολικό θαλάσσιο εμπόριο πετρελαίου θα διαμορφωθεί το 2027 σε περίπου 62,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 63,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως του 2025.

Το εμπόριο αργού πετρελαίου αναμένεται να ενισχυθεί οριακά, φτάνοντας περίπου τα 40,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ οι μεταφορές προϊόντων πετρελαίου προβλέπεται να παραμείνουν κάτω από τα επίπεδα του 2025.

Η απόκλιση ανάμεσα στη σημαντική αύξηση της μεταφορικής ικανότητας και στη συγκρατημένη εξέλιξη των μεταφερόμενων ποσοτήτων δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον για τη ναυλαγορά.

Με απλά λόγια, περισσότερα πλοία θα διεκδικούν τη μεταφορά ποσοτήτων πετρελαίου που, σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις, δεν αυξάνονται αντίστοιχα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η αγορά οδηγείται αναπόφευκτα σε υπερπροσφορά.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που μπορούν να μεταβάλλουν τις ισορροπίες είναι η απόσταση που διανύουν τα δεξαμενόπλοια για να μεταφέρουν τα φορτία τους.

Στη ναυτιλία, η ζήτηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον όγκο των εμπορευμάτων, αλλά και από τα τονομίλια, δηλαδή τον συνδυασμό της μεταφερόμενης ποσότητας και της απόστασης μεταφοράς.

Εάν, για παράδειγμα, μια ποσότητα αργού πετρελαίου που προηγουμένως μεταφερόταν σε σχετικά μικρή απόσταση αρχίσει να διακινείται μεταξύ πιο απομακρυσμένων αγορών, η απασχόληση των πλοίων αυξάνεται ακόμη και χωρίς μεταβολή του συνολικού όγκου.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι κυρώσεις, οι αλλαγές στις πηγές προμήθειας πετρελαίου και οι ανακατευθύνσεις εμπορικών ροών μπορούν επομένως να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην αύξηση του στόλου.

Αντίστροφα, ενδεχόμενη εξομάλυνση των εμπορικών διαδρομών και περιορισμός των αποστάσεων μεταφοράς θα μπορούσαν να απελευθερώσουν πρόσθετη διαθέσιμη χωρητικότητα, επιτείνοντας τις πιέσεις.

Τι σημαίνει η νέα εικόνα για τους Έλληνες εφοπλιστές

Για την ελληνόκτητη ναυτιλία, η επόμενη τριετία διαμορφώνει ένα περιβάλλον στο οποίο οι αποφάσεις για νέες ναυπηγήσεις, αγορές μεταχειρισμένων πλοίων και ανανέωση στόλου αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα VLCC, Suezmax, Aframax και product tankers καλούνται να σταθμίσουν δύο διαφορετικές τάσεις: από τη μία, τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και οι μεγαλύτερες αποστάσεις μεταφοράς και, από την άλλη, τη σημαντική αύξηση του αριθμού των πλοίων που θα εισέλθουν στην αγορά.

Για τους πλοιοκτήτες με νεότερους στόλους, η ανανέωση της παγκόσμιας χωρητικότητας μπορεί να ενισχύσει τη σχετική ανταγωνιστικότητά τους, ιδιαίτερα εάν οι ναυλωτές επιλέγουν σύγχρονα και αποδοτικότερα πλοία.

Για όσους διαθέτουν μεγαλύτερης ηλικίας μονάδες, οι αποφάσεις σχετικά με τη συνέχιση της εμπορικής εκμετάλλευσης ή την πώληση και απόσυρσή τους θα εξαρτηθούν σε σημαντικό βαθμό από τα επίπεδα των ναύλων και τις συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, η αύξηση των παραδόσεων ενδέχεται να επηρεάσει και τις αξίες των μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων, εφόσον η προσφορά χωρητικότητας αρχίσει να αυξάνεται ταχύτερα από τη ζήτηση.

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