Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με περισσότερα πλοία στην αγορά, ελάχιστες διαλύσεις και τις παραγγελίες να μετατοπίζονται προς τις μεγαλύτερες κατηγορίες έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 για το dry bulk. Η νέα έκθεση της Allied QuantumSea, με στοιχεία έως τις 21 Αυγούστου, αποτυπώνει μια αγορά στην οποία η προσφορά χωρητικότητας εξακολουθεί να αυξάνεται, χωρίς όμως να συνοδεύεται από αντίστοιχη διόγκωση του συνολικού orderbook.

Ο ενεργός στόλος των bulk carriers έφθασε τα 13.341 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 1,060 δισ. dwt. Μέσα στους πρώτους έξι μήνες του έτους προστέθηκαν καθαρά 249 πλοία και 19,14 εκατ. dwt, καθώς οι παραδόσεις νεότευκτων υπερίσχυσαν συντριπτικά των αποσύρσεων.

Συγκεκριμένα, τα ναυπηγεία παρέδωσαν 288 bulk carriers, χωρητικότητας 21,16 εκατ. dwt, ενώ μόλις 32 πλοία και 1,72 εκατ. dwt οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση. Άλλα επτά πλοία απομακρύνθηκαν από τον στόλο για διαφορετικούς λόγους.

«Οι ισχυρές αποδόσεις των ναύλων περιόρισαν την ανακύκλωση και κράτησαν σε υπηρεσία το παλαιότερο τονάζ», επισημαίνουν οι αναλυτές της Allied QuantumSea.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η χωρητικότητα που αποσύρθηκε αντιστοιχούσε μόλις στο 8% των νέων παραδόσεων. Έτσι, ακόμη και πλοία μεγάλης ηλικίας παραμένουν ενεργά όσο τα έσοδα καλύπτουν το αυξημένο λειτουργικό και κανονιστικό κόστος. Σήμερα, περισσότερα από 2.141 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 137,09 εκατ. dwt, έχουν ηλικία άνω των 20 ετών. Πρόκειται περίπου για το 16% του στόλου σε αριθμό πλοίων, δημιουργώντας μια μεγάλη δυνητική δεξαμενή μελλοντικών διαλύσεων, η οποία όμως δεν ενεργοποιείται όσο η ναυλαγορά διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τη μεγαλύτερη καθαρή αύξηση παρουσίασε ο στόλος των Panamax και Kamsarmax, με την προσθήκη 94 πλοίων και 7,77 εκατ. dwt. Ακολούθησαν τα Handymax, Supramax και Ultramax, με 84 πλοία και 5,61 εκατ. dwt. Στην κατηγορία Capesize/VLOC η καθαρή προσθήκη περιορίστηκε σε 16 πλοία, αλλά αντιστοιχούσε σε 3,36 εκατ. dwt λόγω του πολύ μεγαλύτερου μεγέθους των συγκεκριμένων μονάδων. Παρά την αριθμητική υπεροχή των μεσαίων bulk carriers, τα Capesize και VLOC εξακολουθούν να κυριαρχούν από πλευράς χωρητικότητας. Ελέγχουν 395,47 εκατ. dwt, έναντι 261,01 εκατ. dwt για τα Handymax/Supramax/Ultramax και 241,54 εκατ. dwt για τα Panamax/Kamsarmax.

Η αύξηση του ενεργού στόλου δεν συνοδεύτηκε από νέα γενικευμένη έκρηξη παραγγελιών. Το orderbook του dry bulk μειώθηκε από 1.502 πλοία και 138,7 εκατ. dwt τον Ιανουάριο σε 1.388 πλοία και 135,83 εκατ. dwt τον Ιούλιο. Οι υπό ναυπήγηση μονάδες αντιστοιχούν πλέον στο 10,4% του ενεργού στόλου σε αριθμό πλοίων και στο 12,8% σε όρους χωρητικότητας. Κατά το πρώτο εξάμηνο παραδόθηκαν 288 πλοία, ενώ τοποθετήθηκαν παραγγελίες για 181 μονάδες και καταγράφηκαν επτά ακυρώσεις.

Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στα Handysize, όπου το orderbook περιορίστηκε κατά 67 πλοία. Στα Handymax/Supramax/Ultramax μειώθηκε κατά 39 μονάδες και στα Panamax/Kamsarmax κατά 28. «Τα Capesize/VLOC κινήθηκαν αντίθετα από την υπόλοιπη αγορά», υπογραμμίζουν οι αναλυτές της Allied QuantumSea. Το orderbook της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 22 πλοία και 4,70 εκατ. dwt, φθάνοντας τα 62,57 εκατ. dwt.

Πίσω από τη στροφή προς τα μεγάλα bulk carriers βρίσκονται οι προσδοκίες για αύξηση των εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος. Οι αποστολές από τη Βραζιλία έφθασαν τους 189,4 εκατ. τόνους στο πρώτο εξάμηνο, αυξημένες κατά 2,4% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η Samarco σχεδιάζει επενδύσεις 13,8 δισ. ρεάλ, ώστε να αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα pellets από 15,1 εκατ. σε 26 εκατ. τόνους έως το 2030. Οι διαδρομές Βραζιλίας–Άπω Ανατολής έχουν ιδιαίτερα υψηλή ένταση σε τονομίλια και μπορούν να απορροφήσουν σημαντική χωρητικότητα Capesize. Ο δεύτερος πυλώνας είναι το κοίτασμα Simandou στη Γουινέα. Οι μηνιαίες αποστολές αυξήθηκαν από λιγότερους από 600.000 τόνους στο πρώτο τρίμηνο σε 2,2 εκατ. τόνους τον Μάιο. Για το 2026 εκτιμάται ότι μπορούν να φθάσουν ή να ξεπεράσουν τους 20 εκατ. τόνους, με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό να προβλέπει δυναμικότητα 120 εκατ. τόνων ετησίως προς το 2030.

Η γεωπολιτική αναταραχή στο Στενό του Ορμούζ δεν έχει μεταβάλει μέχρι στιγμής αυτή την επενδυτική λογική. Οι βασικές διαδρομές απασχόλησης των Capesize, Βραζιλία προς Κίνα, Δυτική Αφρική προς Κίνα και Αυστραλία προς Άπω Ανατολή, βρίσκονται εκτός του συγκεκριμένου περάσματος. Το κρίσιμο ερώτημα για την αγορά είναι εάν η αναμενόμενη αύξηση των φορτίων θα απορροφήσει τα νέα πλοία. Η συρρίκνωση του συνολικού orderbook λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι σε μια γενικευμένη υπερπροσφορά. Στα Capesize, όμως, οι πλοιοκτήτες δεσμεύουν από σήμερα κεφάλαια ποντάροντας ότι η Βραζιλία και το Simandou θα δημιουργήσουν αρκετά νέα τονομίλια ώστε να δικαιολογήσουν τη διεύρυνση του στόλου.

Διαβάστε ακόμη

Φυσικό αέριο: Συναγερμός στην Ευρώπη για τον χειμώνα – Το εφιαλτικό σενάριο για τιμές στα 120 ευρώ

Reuters: Η Energean κοντά στην εξαγορά assets της BP στην Αίγυπτο – Στο $1 δισ. το πιθανό deal

UEFA κατά Ινφαντίνο: Ποινική υπόθεση για το σχέδιο των $20 δισ. – Ο ρόλος-κλειδί του Κούσνερ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ