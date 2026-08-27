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Οι Έλληνες πλοιοκτήτες βρίσκονται ίσως στην πιο προνομιακή θέση των τελευταίων ετών για να αξιοποιήσουν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη συγκυρία στις διεθνείς ναυλαγορές. Δεν είναι μόνο οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων που έχουν εκτοξευθεί ούτε μόνο οι αξίες των πλοίων που κινούνται σε επίπεδα που μέχρι πρόσφατα θα θεωρούνταν ακραία.

Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, τέσσερις διαφορετικοί πυλώνες της ναυτιλίας, tankers, containerships, πλοία μεταφοράς LPG και bulk carriers, εμφανίζουν ταυτόχρονα ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις. Για την ελληνική ναυτιλία αυτό μεταφράζεται σε ένα σπάνιο «τριπλό όφελος». Οι πλοιοκτήτες μπορούν να εισπράττουν εξαιρετικά υψηλά έσοδα από την εκμετάλλευση των στόλων τους, να πουλούν παλαιότερα πλοία σε ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις και, ταυτόχρονα, να ανανεώνουν τους στόλους τους με νεότευκτα τελευταίας τεχνολογίας. Οι παραγγελίες ελληνικών συμφερόντων σε διαφορετικές κατηγορίες πλοίων προσεγγίζουν, σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος, τις 1.000 μονάδες.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται πίσω από τους αριθμούς. Η σημερινή άνοδος δεν στηρίζεται σε έναν παραδοσιακό οικονομικό κύκλο ισχυρής ανάπτυξης. Η αγορά πληρώνει πλέον ένα διαρκώς αυξανόμενο γεωπολιτικό premium. Οι συγκρούσεις στη Μαύρη Θάλασσα, η ένταση στον Αραβικό Κόλπο, οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και οι δυσκολίες που μπορεί να προκαλέσουν φυσικά φαινόμενα στη Διώρυγα του Παναμά υποχρεώνουν τα πλοία να ακολουθούν μεγαλύτερες ή πιο επικίνδυνες διαδρομές. Έτσι, η πραγματικά διαθέσιμη χωρητικότητα περιορίζεται χωρίς να χρειάζεται να εξαφανιστούν πλοία από τον παγκόσμιο στόλο.

Η πιο ακραία εικόνα καταγράφεται στα δεξαμενόπλοια. Τα VLCC που αναλαμβάνουν ταξίδια αυξημένου κινδύνου από τον Αραβικό Κόλπο έχουν φθάσει σε επίπεδα 603.000 δολαρίων ημερησίως, ενώ στην αγορά έχει καταγραφεί ακόμη και κλείσιμο στα 800.000 δολάρια την ημέρα.

Το ράλι, μάλιστα, δεν περιορίζεται πλέον μέσα στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο αναλυτής της Clarksons, Oman Nokta, οι ναυλώσεις VLCC έχουν ενισχυθεί σε ένα πολύ ευρύτερο γεωγραφικό μέτωπο, από την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μεσόγειο μέχρι τη Δυτική Αφρική, τον Αμερικανικό Κόλπο και τη Λατινική Αμερική.

Οι ενδεικτικές τιμές δείχνουν το μέγεθος της αλλαγής: περίπου 350.000 δολάρια ημερησίως για φορτώσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, 220.000 δολάρια για Φουτζέιρα και Ομάν και 190.000 δολάρια ημερησίως στη λεκάνη του Ατλαντικού.

Εδώ ακριβώς εμφανίζεται ξανά το ελληνικό στοιχείο. Η μετατόπιση περισσότερων πετρελαϊκών φορτίων προς τον Ατλαντικό δημιουργεί μεγαλύτερες αποστάσεις προς την Ασία και, κατά συνέπεια, υψηλότερα συνολικά έσοδα ανά ταξίδι. Tanker της Maran Tankers, συμφερόντων Μαρίας Αγγελικούση, συνδέθηκε με voyage περίπου 25 εκατ. δολαρίων, ενώ δύο δεξαμενόπλοια της Dynacom του Γιώργου Προκοπίου έκλεισαν ταξίδια συνολικών εσόδων 51 εκατ. δολαρίων.

Το δεύτερο μεγάλο κέρδος για τους πλοιοκτήτες βρίσκεται στις αξίες των assets. Ένα νέο VLCC κοστίζει περίπου 131 εκατ. δολάρια, όμως ακόμη και ένα πλοίο ηλικίας 15 ετών έχει φθάσει να αποτιμάται κοντά στα 100 εκατ. δολάρια. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι VLCC 23 ετών πωλήθηκε έναντι 53 εκατ. δολαρίων, παρότι βρίσκεται πολύ κοντά στο ηλικιακό όριο στο οποίο παραδοσιακά τέτοια πλοία οδηγούνταν προς την έξοδο από την ενεργό αγορά. Και ενώ τα tankers κλέβουν την παράσταση, το πραγματικά ασυνήθιστο στοιχείο της σημερινής συγκυρίας είναι ότι δεν βρίσκονται μόνα τους.

Στα containerships, ο Shanghai Containerized Freight Index έχει φθάσει στις 3.410 μονάδες, στο υψηλότερο σημείο από τον Ιούλιο του 2024 και περίπου 2,4 φορές πάνω από τα επίπεδα ενός έτους νωρίτερα. Στη διαδρομή Σαγκάη–δυτική ακτή ΗΠΑ οι τιμές έχουν ανέβει στα 6.765 δολάρια ανά FEU και προς την ανατολική ακτή στα 9.700 δολάρια ανά FEU.

Στα VLGC, το γεωπολιτικό premium συνδυάζεται με έναν δεύτερο πιθανό καταλύτη: τη Διώρυγα του Παναμά. Ο Baltic δείκτης στη διαδρομή Κόλπος του Μεξικού–Ιαπωνία έφθασε στα 159.062 δολάρια ημερησίως, περίπου διπλάσια από πέρυσι, ενώ στη διαδρομή Μέση Ανατολή–Ιαπωνία τα 209.796 δολάρια ημερησίως αντιστοιχούν σε επίπεδο 2,8 φορές υψηλότερο από έναν χρόνο νωρίτερα.

Η συγκεκριμένη αγορά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ενδεχόμενες νέες διαταραχές στον Παναμά, καθώς περίπου το 21% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου LPG πέρασε πέρυσι από τη Διώρυγα. Μια νέα στροφή πλοίων προς το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας θα αύξανε τις αποστάσεις και, επομένως, τη ζήτηση για διαθέσιμη χωρητικότητα.

Ακόμη και το dry bulk συμμετέχει στο ανοδικό σκηνικό. Στα capesizes ο σχετικός δείκτης του Baltic Exchange έφθασε στα 41.288 δολάρια ημερησίως, με τον μέσο όρο από τις αρχές του 2026 να βρίσκεται 63% υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στα panamax η αντίστοιχη αύξηση αγγίζει το 62%.

Έτσι διαμορφώνεται το μεγάλο παράδοξο του 2026: τέσσερις αγορές με διαφορετικά φορτία, διαφορετικούς πελάτες και διαφορετικούς εμπορικούς κύκλους κινούνται ταυτόχρονα ανοδικά.

Και πίσω από αυτή τη σύμπτωση υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Η γεωπολιτική αυξάνει τις αποστάσεις, ανεβάζει το ρίσκο και δεσμεύει περισσότερα πλοία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όσο αυτό το περιβάλλον διατηρείται, η αγορά δεν πληρώνει απλώς για τη μεταφορά ενός φορτίου από το ένα λιμάνι στο άλλο. Πληρώνει όλο και περισσότερο για τον χρόνο, την απόσταση και το ρίσκο που απαιτούνται για να φτάσει το φορτίο στον προορισμό του.

Για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, με παρουσία σε διαφορετικούς κλάδους και μεγάλους στόλους, αυτή ακριβώς η νέα εξίσωση δημιουργεί τη δυνατότητα να κερδίσουν από περισσότερα του ενός μέτωπα ταυτόχρονα.

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