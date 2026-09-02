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Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν έντονα πτωτικά την Τετάρτη, με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να ηγούνται των απωλειών, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου οδήγησε υψηλότερα τις αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως και αναζωπύρωσε τις ανησυχίες ότι οι κεντρικές τράπεζες θα χρειαστεί να διατηρήσουν αυστηρή νομισματική πολιτική.

Η Wall Street έκλεισε επίσης χαμηλότερα την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η εκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων επιβάρυνε τις μετοχές.

Τα futures του S&P 500 και του Nasdaq κινήθηκαν επίσης σε αρνητικό έδαφος κατά τις ασιατικές συναλλαγές.

Βουτιά σε Nikkei και KOSPI με φόντο το πετρέλαιο

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε 2,93%, ενώ ο ευρύτερος Topix σημείωσε πτώση 2,33%.

Οι επενδυτές παραμένουν στραμμένοι στη συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας αργότερα μέσα στον μήνα, μετά τις δηλώσεις του διοικητή Καζούο Ουέντα ότι η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων, αξιολογώντας την πορεία της οικονομίας και του πληθωρισμού.

Οι δηλώσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ότι ο υπουργός Σκοτ Μπέσεντ συναντήθηκε με τον Ουέντα και ζήτησε «αποφασιστικές» νομισματικές κινήσεις για την αντιμετώπιση της αδυναμίας του γεν.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης KOSPI υποχώρησε 4%, με τις μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών Samsung Electronics και SK Hynix να καταγράφουν απώλειες άνω του 3%.

Το πετρέλαιο στα $96 αυξάνει τους φόβους για πληθωρισμό

Η νέα πίεση στις αγορές ήρθε καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν την Τετάρτη κοντά στα 96 δολάρια το βαρέλι, επεκτείνοντας τα κέρδη τους μετά την άνοδο σε υψηλό πέντε εβδομάδων.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι μια παρατεταμένη διαταραχή στις ενεργειακές προμήθειες θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο του πληθωρισμού, δυσκολεύοντας τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση στις αγορές κρατικού χρέους.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε στο 4,804%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου άγγιξε το 3%, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τις μετοχές τεχνολογίας και ανάπτυξης.

Αυξάνονται τα στοιχήματα για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον σημαντικά υψηλότερη πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από τη Fed μέσα στον μήνα, γεγονός που στηρίζει το δολάριο και επιβαρύνει τις μετοχές.

Στην Κίνα, ο Shanghai Composite και ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης CSI 300 υποχώρησαν κατά 1.26%, ενώ ο δείκτης του Χονγκ Κονγκ Hang Seng σημείωσε πτώση 0,72%.

Ανθεκτική η Αυστραλία, νέα αύξηση επιτοκίων στη Νέα Ζηλανδία

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρέθηκαν και τα οικονομικά στοιχεία από την περιοχή.

Η οικονομία της Αυστραλίας αναπτύχθηκε κατά 0,4% στο δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται στο 2,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

Παρά τις ανησυχίες για επιβράδυνση της ζήτησης και το υψηλότερο κόστος δανεισμού, η οικονομία συνέχισε να επεκτείνεται.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε περίπου 0,96%, καθώς τα στοιχεία ενίσχυσαν τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας.

Στη Νέα Ζηλανδία, η κεντρική τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,75%, για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς επιχειρεί να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ο δείκτης NZX 50 κινήθηκε οριακά ανοδικά κατά 1,04%.

Στη Σιγκαπούρη, ο δείκτης Straits Times παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, ενώ τα futures του ινδικού Nifty 50 κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα.

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