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Αγνοήστε την οικονομία της Κίνας με δική σας ευθύνη. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο στρατηγικός αναλυτής της Société Générale, Άλμπερτ Έντουαρντς, στους Αμερικανούς επενδυτές.

«Πριν από μερικά χρόνια, κάθε δημοσίευση στοιχείων για την Κίνα συγκλόνιζε τις παγκόσμιες αγορές. Τώρα, οι επενδυτές σχεδόν δεν δίνουν καμία σημασία στα οικονομικά στοιχεία της Κίνας. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρό», ανέφερε πρόσφατα ο Έντουαρντς. «Το να αγνοήσετε την πρόσφατη νομισματική σύσφιξη της Κίνας μπορεί να αποδειχθεί το μεγαλύτερο επενδυτικό λάθος της δεκαετίας».

Ο Έντουαρντς αναφέρεται συγκεκριμένα στην τρέχουσα συρρίκνωση των τραπεζικών δανείων στην Κίνα, η οποία μετράται με τον δείκτη πιστωτικής δυναμικής «China Credit Impulse», δηλαδή τη μεταβολή της πιστωτικής ανάπτυξης της Κίνας σε σχέση με το ΑΕΠ της. Ο δείκτης αυτός μειώνεται και, ιστορικά, αυτό έχει σημάνει προβλήματα για τις αμερικανικές μετοχές.

Η μείωση των τραπεζικών δανείων στην Κίνα αποτελεί ένδειξη ότι η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να αρχίζει να επιβραδύνεται, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά τα κέρδη και τις τιμές των μετοχών των αμερικανικών εταιρειών.

Μία από τις αναλύσεις του Έντουαρντς απεικόνιζε τη σχέση μεταξύ του «Credit Impulse» της Κίνας και της αισιοδοξίας των αμερικανών αναλυτών, δηλαδή το ποσοστό των αναλυτών που αναθεωρούν προς τα πάνω τις θετικές προβλέψεις για τα κέρδη.

Ενώ η αισιοδοξία των αναλυτών παραμένει ισχυρή, η ανάλυσή του υποδηλώνει ότι ενδέχεται να πέσει κάτω από το 50%.

Στη συνέχεια, υπάρχει η αλυσιδωτή επίδραση στις τιμές των μετοχών. Η ανάλυση που παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ της «Πιστωτικής Δυναμικής» της Κίνας και των ετήσιων αποδόσεων του S&P 500, υποδηλώνει ότι οι αμερικανικές μετοχές ενδέχεται να οδεύουν προς σταθερές αποδόσεις στο μέλλον.

Ο Έντουαρντς επεσήμανε επίσης τη σύνδεση μεταξύ της «Πιστωτικής Δυναμικής» της Κίνας, του Δείκτη Μεταποίησης ISM και των παγκόσμιων τιμών των εμπορευμάτων. Και οι δύο αναμένεται να καταρρεύσουν αν η συσχέτιση με τις κινεζικές χορηγήσεις ισχύει.

«Τα ευρήματα υποδεικνύουν πώς η πστωτική δυναμική της Κίνας συσχετίζεται με όλα τα κυκλικά μεγέθη», ανέφερε ο Έντουαρντς. «Φυσικά, η συσχέτιση δεν συνεπάγεται αιτιώδη συνάφεια, αλλά θα αγνοούσατε αυτά τα διαγράμματα με δική σας ευθύνη. Ο ρόλος μου είναι να τα παρουσιάσω με σεμνότητα, ώστε να κάνω τον αναγνώστη να σταματήσει και να σκεφτεί — αυτό είναι όλο», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το Business Insider.

Ενώ η αύξηση των δανείων στην Κίνα έχει επιβραδυνθεί, η κινεζική οικονομία σημείωσε ανάπτυξη 4,7% το α’ εξάμηνο του 2026.

Η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ αναμένεται επίσης να παραμείνει ισχυρή, αν και η αρνητική εξέλιξη της απασχόλησης και οι χαμηλές πωλήσεις λιανικής που παρατηρήθηκαν πρόσφατα έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές ότι η οικονομία εξασθενεί.

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