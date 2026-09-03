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Η παγκόσμια πτώση των ομολόγων αυξάνει το κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την οικονομία και αναγκάζει τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο ότι το ακριβό χρέος θα συνεχιστεί.

Οι αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων έχουν αναρριχηθεί σε πολυετή υψηλά, με την απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2011, της Ιαπωνίας να διατηρείται πάνω από το 3%, των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου να αγγίζουν το υψηλότερο επίπεδό τους από τον Νοέμβριο του 2023 και των αποδόσεων των βρετανικών κρατικών ομολόγων να φτάνουν τις τελευταίες ημέρες στο υψηλότερο επίπεδό τους μετά το 2008.

Το τελευταίο κύμα πώλησης αντανακλά έναν συνδυασμό υψηλών εκδόσεων κρατικών ομολόγων, ενός κλονισμού στις τιμές του πετρελαίου που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και των προσδοκιών ότι οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να διατηρήσουν μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να σηματοδοτεί κάτι περισσότερο από μια ακόμη περίοδο μεταβλητότητας στην αγορά ομολόγων, με συνέπειες που εκτείνονται σε όλες τις οικονομίες και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Πρόκειται για τη συνέχιση μιας μεσοπρόθεσμης τάσης που θα διαρκέσει για πολλά χρόνια», δήλωσε ο Ρόμπιν Μπρουκς, ανώτερος ερευνητής στο Brookings Institution.

Η Νατάλια Λογιέβσκι, διευθύνουσα σύμβουλος της CIFC Asset Management, βλέπει επίσης περιθώρια για περαιτέρω άνοδο των αποδόσεων, καθώς η μαζική έκδοση ομολόγων συγκρούεται πλέον με ανανεωμένους κινδύνους πληθωρισμού.

Κυβερνήσεις

Οι κυβερνήσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των φορέων που εκτίθενται σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο των αποδόσεων, ανέφεραν αναλυτές με τους οποίους μίλησε το CNBC. Το βάρος του δημόσιου χρέους είναι ήδη υψηλό σε μεγάλο μέρος του κόσμου, και η αναχρηματοδότηση του ακριβότερου χρέους θα αυξήσει σταδιακά το κόστος των τόκων και θα ασκήσει πίεση στα δημοσιονομικά.

«Τα πιο ευάλωτα κράτη είναι εκείνα που συνδυάζουν μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, υψηλό χρέος και εξάρτηση από εξωτερικά κεφάλαια. Η Γαλλία ξεχωρίζει μεταξύ των ανεπτυγμένων αγορών», δήλωσε ο Μασαχίκο Λου, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής σταθερού εισοδήματος στη State Street Investment Management, αναφερόμενος στην απόκλιση της χώρας από τους δημοσιονομικούς στόχους, την περιορισμένη πολιτική βούληση για δημοσιονομική εξυγίανση και την εκλογική αβεβαιότητα.

Στις αναδυόμενες αγορές, οι χώρες με σημαντικά ελλείμματα παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς οι υψηλότερες παγκόσμιες αποδόσεις αυξάνουν τόσο το κόστος δανεισμού όσο και τους κινδύνους χρηματοδότησης, προσέθεσε.

«Όταν το χρέος, τα ελλείμματα και οι ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης συγκρούονται, οι αγορές τείνουν να γίνονται πολύ λιγότερο επιεικείς», τόνισε.

Οι αρχές μπορούν να επιχειρήσουν να περιορίσουν τις αποδόσεις μέσω επαναγοράς ομολόγων ή αλλαγών στο ύψος και τη διάρκεια του χρέους που εκδίδουν. Ωστόσο, τέτοια μέτρα δεν επιλύουν την υποκείμενη ανισορροπία μεταξύ της βαριάς δανειοδότησης και της ζήτησης των επενδυτών.

«Όσο περισσότερο αυξάνονται οι αποδόσεις, τόσο πιο ανησυχητική φαίνεται η μακροπρόθεσμη δημοσιονομική πορεία για πολλές χώρες», έγραψε η Deutsche Bank σε πρόσφατη αναφορά της.

Η Ιαπωνία αποτελεί ιδιαίτερα σαφές παράδειγμα αυτής της πίεσης. Το δημόσιο χρέος ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 200% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της, με αποτέλεσμα τα δημοσιονομικά της να είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στην αύξηση του κόστους δανεισμού. Η εξυπηρέτηση του εθνικού χρέους εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύει πάνω από το 25% των κρατικών δαπανών για το οικονομικό έτος 2026.

Εταιρείες

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα για να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους ή να συγκεντρώσουν κεφάλαια για επέκταση. Οι εταιρείες με μεγάλες δανειακές ανάγκες, πιο αδύναμους ισολογισμούς ή χρέος με κυμαινόμενο επιτόκιο είναι ιδιαίτερα ευάλωτες.

Οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης τείνουν να έχουν περισσότερο χρέος με κυμαινόμενο επιτόκιο σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες ομολόγους τους, πράγμα που σημαίνει ότι τα έξοδα από τόκους μπορούν να αυξηθούν σχετικά γρήγορα καθώς τα επιτόκια ανεβαίνουν, σύμφωνα με τον Τόμας Μπράουν, διαχειριστή χαρτοφυλακίου στην Keeley Teton Advisors.

«Τα σημεία πίεσης είναι οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη μόχλευση που έχουν συνηθίσει το δωρεάν χρήμα», δήλωσε ο Λου. Στο ίδιο πνεύμα, υπογράμμισε ότι τα εμπορικά ακίνητα, οι εταιρείες που υποστηρίζονται από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τα χαρτοφυλάκια άμεσων δανείων και οι επιχειρήσεις λογισμικού χαμηλότερης ποιότητας συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο εκτεθειμένων. Πολλές από αυτές χρηματοδοτήθηκαν με βάση την υπόθεση ότι το κεφάλαιο θα παρέμενε άφθονο και φθηνό.

Η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη προσθέτει μια επιπλέον δυσκολία. Οι εταιρείες τεχνολογίας εκδίδουν τεράστια ποσά χρέους για την κατασκευή κέντρων δεδομένων και σχετικής υποδομής, με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται τις κυβερνήσεις και άλλους εταιρικούς δανειολήπτες για το κεφάλαιο των επενδυτών.

«Υπάρχει ένα τεράστιο ποσό χρέους που εκδίδεται για τη χρηματοδότηση διαφόρων έργων τεχνητής νοημοσύνης, και οι εκδότες αυτού του χρέους παραμένουν αρκετά ανεπηρέαστοι από τις τιμές», δήλωσε ο Λάρι Χόλτσενθαλερ, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Catalyst Funds.

Οι υψηλότερες αποδόσεις των δεικτών αναφοράς μπορούν να αυξήσουν το κόστος χρηματοδότησης ακόμη και για υγιείς εταιρείες, καθιστώντας ενδεχομένως ορισμένα εργοστάσια, κέντρα δεδομένων, εξαγορές και άλλες επενδύσεις λιγότερο οικονομικά βιώσιμες.

Καταναλωτές

Οι υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις μετακυλίονται στις υποθήκες, τα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου και άλλες μορφές πίστωσης προς τα νοικοκυριά. Το βάρος δεν θα κατανεμηθεί ομοιόμορφα.

«Αυτό το μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης είναι πραγματικά σημαντικό, διότι καθορίζει το κόστος κεφαλαίου, όχι μόνο για τις εταιρείες, αλλά και για τους ανθρώπους με στεγαστικά δάνεια, καθώς και για την αγορά ακινήτων», δήλωσε ο Χόλτσενθαλερ.

Οι καταναλωτές με χαμηλότερα εισοδήματα, οι οποίοι δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό των εισοδημάτων τους για την αποπληρωμή χρεών και την αγορά βασικών αγαθών, είναι πιθανό να νιώσουν πρώτοι την πίεση, σύμφωνα με αναλυτές. Τα πλουσιότερα νοικοκυριά ενδέχεται να επωφεληθούν από υψηλότερες αποδόσεις στις αποταμιεύσεις τους και γενικά είναι σε καλύτερη θέση να απορροφήσουν μεγαλύτερες μηνιαίες πληρωμές.

«Έχουμε αυτή τη δυναμική σε σχήμα Κ όσον αφορά τους καταναλωτές. Οι άνθρωποι που θα το νιώσουν περισσότερο – όσον αφορά το ποσοστό του μισθού τους που δαπανάται για την αποπληρωμή ενός αυτοκινήτου, ενός στεγαστικού δανείου ή ενός φοιτητικού δανείου – είναι οι χαμηλόμισθοι, οι οποίοι θα το νιώσουν πολύ περισσότερο σε σύγκριση με έναν πλούσιο», προσέθεσε ο Χόλτσενθαλερ.

Η επίδραση ενδέχεται να εμφανιστεί σταδιακά, καθώς τα δάνεια σταθερού επιτοκίου λήγουν και τα νοικοκυριά προβαίνουν σε αναχρηματοδότηση. Ωστόσο, εάν η πίεση στους καταναλωτές χαμηλότερου εισοδήματος οδηγήσει σε μείωση των δαπανών, ο αντίκτυπος θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την οικονομία.

Επενδυτές

Τα χρηματιστήρια έχουν δείξει ανθεκτικότητα, υποστηριζόμενα από ισχυρά κέρδη και αισιοδοξία για την αύξηση της παραγωγικότητας χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, οι αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων καθιστούν το ασφαλέστερο δημόσιο χρέος πιο ελκυστικό σε σχέση με τις μετοχές, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την παρούσα αξία που αποδίδουν οι επενδυτές στα μελλοντικά κέρδη των εταιρειών.

«Σε κάποιο σημείο, οι υψηλότερες αποδόσεις αποτελούν οδυνηρή εμπειρία για τις μετοχές», δήλωσε η Λογιέβσκι.

«Η αγορά μετοχών έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ικανότητα να αγνοεί ή να παραβλέπει αυτές τις αυξανόμενες αποδόσεις. Ωστόσο, τελικά, αρχίζει να τις αντιλαμβάνεται, και νομίζω ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει», συμπλήρωσε.

Παρ’ όλα αυτά, οι υψηλότερες αποδόσεις δημιουργούν έναν αξιοσημείωτο νικητή: τους νέους αγοραστές ομολόγων. Οι υψηλότερες πληρωμές τοκομεριδίου παρέχουν πλέον ένα μαξιλάρι προστασίας έναντι περαιτέρω πτώσεων των τιμών, σε αντίθεση με το περιβάλλον χαμηλών αποδόσεων που επικρατούσε νωρίτερα αυτή τη δεκαετία.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου θα μπορούσαν να ανέλθουν σε περίπου 5,5% κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, προτού η κεφαλαιακή ζημία από την πτώση των τιμών των ομολόγων υπερκεράσει το εισόδημα από το τοκομερίδιο που λαμβάνουν οι επενδυτές. Σε ορίζοντα δύο ετών, οι αποδόσεις θα πρέπει να ανέλθουν σε περίπου 6,4% για να καταστούν αρνητικές οι συνολικές αποδόσεις.

Ο υπολογισμός αναφέρεται στις ονομαστικές συνολικές αποδόσεις, οι οποίες συνδυάζουν το εισόδημα από το τοκομερίδιο και τις μεταβολές της αγοραίας τιμής του ομολόγου.

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