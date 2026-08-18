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(Last update: 14:00)

Σε κατοχύρωση των βραχυπρόθεσμων κερδών τους προχωρούν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο διορθώνει από τα υψηλά 17ετίας που έπιασε χθες, αλλά διατηρείται πάνω από το ορόσημο των 2.600 μονάδων. Το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές επιβαρύνει την επενδυτική ψυχολογία. Η ένταση στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί εκ νέου τις ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού, ωθώντας παράλληλα ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (18/8) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,85% και διαπραγματεύεται στις 2.607,58 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.606,12 (χαμηλό ημέρας) και των 2.624,96 μονάδων (υψηλό ημέρας). Απώλειες άνω του -1% καταγράφουν οι τράπεζες, οι οποίες διορθώνουν από τα υψηλά 11 ετών. Αντίθετα, τα διυλιστήρια επιμένουν ανοδικά, διευρύνοντας τα ρεκόρ τους, επωφελούμενα από την άνοδο του μπρεντ πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων, εξέλιξη που πιέζει προς τα πάνω τις αποδόσεις ακόμα και των τίτλων μεγάλης διάρκειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι πωλητές έχουν τον πρώτο λόγο στα περισσότερα διεθνή χρηματιστήρια. Παρά τις εξωτερικές πιέσεις και τις κινήσεις αφομοίωσης κερδών (profit taking), οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πωλήσεις μπορούν να αντισταθμιστούν από νέες επιλεκτικές αγοραστικές τοποθετήσεις.

Η δομή της αγοράς στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Οι τραπεζικές μετοχές διατηρούν τον ηγετικό τους ρόλο, αποτελώντας τον κύριο εκφραστή της επενδυτικής εμπιστοσύνης και τον βασικό καταλύτη για τη διακράτηση των επιπέδων της αγοράς. Οι μετοχές του κλάδου της ενέργειας λειτουργούν ως ισχυρός δευτερεύων πυλώνας στήριξης, προσελκύοντας επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω των εξελίξεων στην ενεργειακή αγορά.

Στο εταιρικό μέτωπο, στην τελική ευθεία εισέρχεται το deal για την εξαγορά της βρετανικής εταιρείας τυχερών παιχνιδιών Evoke plc από την Bally’s Intralot, μετά την έγκριση που παρείχαν οι μέτοχοι της πρώτης κατά τη Συνέλευση του Δικαστηρίου και τη Γενική Συνέλευση. Η πρόταση υπερψηφίστηκε με το συντριπτικό 99,63% των εκπροσωπούμενων μετοχών (συμμετοχή 74,2% του μετοχικού κεφαλαίου), «σφραγίζοντας» ένα κομβικό ορόσημο για τη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου γίγαντα στον κλάδο του gaming και των λοταριών.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Evoke έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ καταβολής μετρητών (0,52 λίρες ανά μετοχή) ή ανταλλαγής τίτλων (1 μετοχή Evoke προς 0,537 νέες μετοχές Bally’s Intralot). Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τοποθετείται χρονικά μεταξύ του δ’ τριμήνου του 2026 και του α’ τριμήνου του 2027.

Η Metlen προχώρησε στην εξαγορά της ελληνικής εταιρείας λογισμικού στον τομέα της ενέργειας, Joule. Παρατηρείται, επίσης, σημαντική αποκλιμάκωση της πιεστικής δραστηριότητας των short sellers στη μετοχή της Metlen. Οι συνολικές ανοιχτές θέσεις (short positions) υποχώρησαν κάτω από το όριο του 9%, σημειώνοντας αισθητή κάμψη.

Παύει σήμερα η διαπραγμάτευση της Alpha Trust Holdings, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της Alpha Bank για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της Alpha Trust Συμμετοχών.

Τέλος, η Κρι Κρι θα διαπραγματεύεται την Πέμπτη 20 Αυγούστου χωρίς δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,45 ευρώ ανά μετοχή (απόδοση 1,5%). Η πληρωμή του μερίσματος αναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Profit taking στο ταμπλό

Απώλειες -1,63% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.046,08 μονάδες, διορθώνοντας από τα υψηλά 11 ετών. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -0,89% στις 6.663,02 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) χάνει -0,59% στις 3.115,70 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 79,41 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,7 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 11,1 εκατ. ευρώ κάνει η Eurobank και ακολουθεί η Πειραιώς με 8,5 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 189,35 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 69 μετοχές, θετικό για 34, ενώ 14 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχωρεί κατά -2,7%, η Εθνική κατά -2,1%, η Eurobank κατά -2% και η Πειραιώς κατά -1,3%. Η CrediaBank χάνει -0,7%, ενώ αντίθετα η Τράπεζα Κύπρου ενισχύεται κατά +0,1% και η Optima bank κατά +1,3%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, απώλειες άνω του -1% καταγράφουν η ΔΕΗ, η Viohalco, η Jumbo και η Metlen. Από την άλλη πλευρά, η HELLENiQ ENERGY ενισχύεται κατά +2,3% και οδεύει προς τα 15 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 26 και πλέον χρόνια (Ιανουάριος 2000). Η Motor Oil κερδίζει +1% στα 56,8 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό), ενώ η Allwyn κινείται υψηλότερα κατά +1,3% και διατηρείται σε έντονα ανοδική τροχιά για τρίτη συνεχόμενη μέρα.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από -2% χάνουν η ΑΒΑΞ και η Bally’s Intralot. Με πτώση περίπου -1% ακολουθούν η Quest, η Intracom Holdings, η Qualco και η Ελλάκτωρ.

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