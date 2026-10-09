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(Last update: 13:10)

Δυσκολεύεται να ανακάμψει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το διήμερο sell off που προηγήθηκε, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις συνεχιζόμενες πιέσεις στις αγορές ομολόγων.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (9/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,1% και διαπραγματεύεται στις 2.565,60 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.563,47 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.591,73 μονάδες. Παράλληλα, οδεύει ολοταχώς προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, χάνοντας -2,6% σε σύγκριση με την περασμένη Παρασκευή (2/10) και με βάση το χθεσινό κλείσιμο. «Βουτιά» άνω του -4% καταγράφει η μετοχή της Motor Oil μετά την έκρηξη στις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους.

Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, συμβάλλουν στον περιορισμό των φόβων για άμεση κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για ανοδική αντίδραση έπειτα από δύο συνεδριάσεις έντονων ρευστοποιήσεων, χωρίς ωστόσο να αίρει τους παράγοντες αβεβαιότητας που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές.

Το μέγεθος της πρόσφατης διόρθωσης αποτυπώνεται στις επιδόσεις των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών. Ο Γενικός Δείκτης έχει υποχωρήσει κατά -4,4% το τελευταίο διήμερο, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η πίεση στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος καταγράφει σωρευτικές απώλειες που προσεγγίζουν το -8%.

Στη χθεσινή συνεδρίαση, ο ΓΔ έχασε το τεχνικό όριο των 2.600 μονάδων, κλείνοντας στις 2.568,05 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον μηνών. Η διάσπαση της συγκεκριμένης ζώνης επιδείνωσε τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα της αγοράς, με την περιοχή των 2.500 μονάδων να αναδεικνύεται πλέον ως το επόμενο σημαντικό επίπεδο στήριξης.

Μετά την απότομη υποχώρηση των τελευταίων ημερών, θεωρείται εύλογη η σημερινή τεχνική ανάκαμψη, ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχει βελτιωθεί το κλίμα στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, η ένταση των προηγούμενων ρευστοποιήσεων διατηρεί την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Βασική πηγή ανησυχίας παραμένει το ενεργειακό κόστος, καθώς το Brent εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα ενισχύει τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων, δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια στην προσπάθεια των κεντρικών τραπεζών να σταθεροποιήσουν τις τιμές.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αγορές προεξοφλούν το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, γεγονός που ασκεί πιέσεις στα κρατικά ομόλογα και διατηρεί αυξημένο το κόστος δανεισμού. Στο ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον προστίθενται οι ανησυχίες για το δημόσιο χρέος και τις δημοσιονομικές προοπτικές των μεγάλων οικονομιών, με τη γαλλική κρίση να εντείνει τη νευρικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές.

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το ζητούμενο είναι εάν η ανοδική αντίδραση θα αποκτήσει διάρκεια ή θα περιοριστεί σε μια βραχυπρόθεσμη τεχνική ανάκαμψη. Η συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών, η δυνατότητα του Γενικού Δείκτη να ανακτήσει τις 2.600 μονάδες και η πορεία του πετρελαίου και των ομολόγων αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την κατεύθυνση της αγοράς.

Τέλος, σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία ΕΝ.Α. Growth της Εναλλακτικής Αγοράς της Euronext Athens και στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες» οι 4.150.000 μετοχές της Verallis, με κωδικό ΟΑΣΗΣ «VRLS» και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης 0,95 ευρώ ανά μετοχή. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±20%.

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