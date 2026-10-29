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Σε αναζήτηση ισορροπίας βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επιστρέφει σήμερα στις συναλλαγές μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου, έχοντας καταγράψει ισχυρή ανάκαμψη στις δύο πρώτες συνεδριάσεις της εβδομάδας.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (29/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί οριακά κατά -0,03% και διαπραγματεύεται στις 2.604,82 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.601,45 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.618,12 μονάδες.

Η επιστροφή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες έχει βελτιώσει τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα της αγοράς, χωρίς ωστόσο να έχει εξαλείψει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Μετά τα πρόσφατα κέρδη, το ενδεχόμενο επιλεκτικών ρευστοποιήσεων και συσσώρευσης γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών παραμένει ανοικτό.

Το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να καθορίζει τις διαθέσεις στο ελληνικό ταμπλό, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις νομισματικές αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, στις διακυμάνσεις του πετρελαίου και στα αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρήσεων.

Η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,75%-4%, με την απόφαση να λαμβάνεται με ψήφους 10 έναντι 2, με τη μειοψηφία να τάσσεται υπέρ της αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, επανέλαβε την προσήλωση της κεντρικής τράπεζας στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, αποφεύγοντας ωστόσο να προαναγγείλει την κίνηση του Δεκεμβρίου. Οι επόμενες αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία των οικονομικών στοιχείων, με τους επενδυτές να παρακολουθούν ιδιαίτερα τις ανακοινώσεις για το αμερικανικό ΑΕΠ και τον δείκτη πληθωρισμού PCE.

Τη «σκυτάλη» παίρνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία επίσης αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Το ενδιαφέρον θα στραφεί κυρίως στα μηνύματα που θα εκπέμψει για τις πληθωριστικές πιέσεις και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής. Στο ενεργειακό μέτωπο, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν μετά τα χθεσινά υψηλά, στον απόηχο αναφορών για διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η εξέλιξη αυτή δίνει πρόσκαιρη «ανάσα» στις αγορές, καθώς οι υψηλές τιμές στην ενέργεια εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας.

Την ίδια στιγμή, τα αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών δημιουργούν προβληματισμό, παρά τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας. Οι ανακοινώσεις των Alphabet και Microsoft ανέδειξαν ενδείξεις επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης των καθαρών κερδών, ιδιαίτερα στην περίπτωση της πρώτης, ενώ οι αυξημένες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν τις ανησυχίες για την κατανάλωση ταμειακών διαθεσίμων και την απόδοση των επενδύσεων. Πρόσθετο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα της Amazon, που αναμένονται σήμερα το βράδυ, μετά το κλείσιμο της αμερικανικής αγοράς.

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου και γ’ τριμήνου 2026, με τις συστημικές τράπεζες να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο χρηματιστηριακό ημερολόγιο. Την αρχή κάνει σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η Eurobank, η οποία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Ακολουθούν αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, η Alpha Bank, η Τράπεζα Πειραιώς και ο ΟΤΕ, καθώς θα δημοσιεύσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις πριν από το άνοιγμα της αγοράς.

Η συνέχεια δίνεται την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με τις ανακοινώσεις των Coca-Cola HBC και Εθνικής Τράπεζας, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ η Lamda Development θα παρουσιάσει τα οικονομικά της μεγέθη την ίδια μέρα μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου. Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ακολουθούν η Τράπεζα Κύπρου, η Metlen και η Titan.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Eurobank ολοκλήρωσε την εξαγορά του 80% που κατείχε η Fairfax στην Eurolife Life, έναντι 813 εκατ. ευρώ, αποκτώντας πλέον το 100% της εταιρείας και τη δυνατότητα πλήρους ενοποίησής της στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Παράλληλα, η πώληση του 45% της ERB Asfalistiki στη Fairfax, έναντι 54,8 εκατ. ευρώ, εξακολουθεί να προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Όσον αφορά την Allwyn, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας προγραμμάτισε για τις 3 Νοεμβρίου δημόσια ακρόαση σχετικά με την προσφυγή που αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της απαγόρευσης του στοιχηματισμού στη χώρα, μετά την επανεκλογή του προέδρου Λούλα. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, στην ακρόαση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι διαφόρων πλευρών, μεταξύ των οποίων εταιρείες στοιχηματισμού, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική εξέλιξη στη δικαστική διαδικασία μετά τις εκλογές. Παράλληλα, η ένωση του κλάδου ANJL επανέλαβε την έκκλησή της για διάλογο με την κυβέρνηση, επισημαίνοντας τις απώλειες φορολογικών εσόδων που έχει προκαλέσει η διακοπή λειτουργίας της αγοράς στοιχηματισμού.

Μικρές μεταβολές στο ταμπλό

Άνοδο +0,3% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 2.989,86 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,1% στις 6.654,45 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται χαμηλότερα κατά -0,26% στις 3.060,80 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 45,01 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,4 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 12,5 εκατ. ευρώ κάνει η Εθνική και ακολουθεί η Eurobank με 7,2 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,27 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 39 μετοχές, θετικό για 41, ενώ 16 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική και η Alpha Bank ενισχύονται κατά +1%, ενώ αντίθετα η Πειραιώς χάνει -0,5% και η Eurobank -0,1%. Η Τράπεζα Κύπρου κερδίζει +1,1%, η Optima bank +0,1%, ενώ η CrediaBank παραμένει αμετάβλητη.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κινείται πτωτικά κατά -2,7% και ακολουθούν με απώλειες άνω του -1% η ΕΥΔΑΠ, η Metlen, ο ΟΤΕ και η Motor Oil. Κοντά στο -1% διαπραγματεύονται η HELLENiQ ENERGY, η Aegean και η Aktor. Στον αντίποδα, κέρδη περίπου +1% σημειώνουν η Coca-Cola HBC, η ΔΕΗ, ο ΔΑΑ και η Cenergy.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΟΛΘ υποχωρεί κατά -2,5% και περισσότερο από -1% χάνουν ο ΟΛΠ και η Noval Property. Από την άλλη πλευρά, άνοδο τουλάχιστον +1% καταγράφουν η Autohellas και η Alter Ego Media.